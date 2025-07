IND vs ENG 4th test Highlights: गिल-राहुल से फैंस को उम्मीदें, टीम इंडिया पर एक पारी से हार का खतरा; ऐसा रहा चौथा दिन

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से खेला जा रहा है, जिसका आज शनिवार को चौथे दिन का खेल खेला गया. टीम इंडिया ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 669 रन बनाकर 311 रनों की लीड ले ली थी. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और जो रूट दोनों ने ही शतकीय पारी खेली. वहीं जब टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी के लिए बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम ने शून्य के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर कप्तान शुभमन गिस और केएल राहुल ने फैंस की उम्मीदों को जगाए रखा. आइए जानते हैं कि चौथे दिन का खेल कैसा रहा है.

गिल-राहुल ने जगाई फैंस की उम्मीदें

टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन शून्य के स्कोर पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे. पहले यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. फिर साई सुदर्शन पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए. ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड चौथे दिन ही एक पारी से मुकाबला अपने नाम कर लेगी. लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल दीवार की तरह खड़े हो गए. गिल और राहुल के बीच तीसरे विकेट के लिए 373 गेंदों में 174 रनों की पार्टनरशिप हुई है. केएल राहुल 210 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 87 रनों पर नाबाद हैं. जबकि कप्तान शुभमन गिल 167 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 78 रनों पर नाबाद रहे हैं.

इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स ने दो विकेट चटकाए. हालांकि अन्य गेंदबाजों का खाता नहीं खुल सका. चौथे दिन कुल 5 विकेट गिरे हैं, जिसमें 3 विकेट इंग्लिश बल्लेबाजों के हैं और दो भारतीय बल्लेबाजों के हैं. मैनचेस्टर की ये पिच पर पूरी तरह बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है. चौथे दिन के खत्म होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर 174/2 (63). टीम इंडिया अब इंग्लैंड ने 137 रनों से पीछे हैं. टीम इंडिया के लिए जीत असंभव है, लेकिन टीम मुकाबले को ड्रॉ करवा सकती है. गिल और राहुल के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी भी आ गई है.

Stumps on Day 4 in Manchester! 🏟️



A splendid partnership between Captain Shubman Gill (78*) & KL Rahul (87*) takes #TeamIndia to 174/2 👏👏



A gripping final day of Test cricket awaits ⏳



Scorecard ▶️ https://t.co/L1EVgGu4SI#ENGvIND pic.twitter.com/1EMrsu90I3