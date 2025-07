IND vs ENG: शुभमन गिल और अंपायर के बीच जमकर हुई गहमागहमी, भारतीय कप्तान को ICC दे सकती है कड़ी सजा

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. हालांकि दूसरे दिन के खेल के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल और फील्ड अंपायर्स के बीच जमकर गहमागहमी हुई है. लेकिन इससे बाद फैंस को चिंता सता रही है कि कहीं आईसीसी गिल पर जुर्माना न ठोक दें. आइए जानते हैं कि गिल अपंयार्स से क्यों भिड़ गए थे.

गिल और अंपायर्स के बीच हुई गहमागहमी

इंग्लैंड की पारी के दौरान टीम इंडिया ने 271 रनों पर 7 विकेट गिरा दिए थे. वहीं ब्रायडन कार्स और जैमी स्मिथ बैटिंग कर रहे थे और टीम का स्कोर 307 रनों पर 7 विकेट था. तभी भारतीय कप्तान शुभमन गिल अंपायर्स के पास जाते हैं और वो बॉल चेंज करने के लिए बोलते हैं. लेकिन अंपायर गेंद चेक करता है और दूसरी गेंद मंगवाता है. लेकिन ये गेंद टीम इंडिया को कहीं से भी 10 ओवर पुरानी नहीं लग रही थी. इसी वजह से गिल और अंपायर्स के बीच भिड़ंत देखने को मिली.

My favourite genre is Shubman Gill arguing with the umpires 😉 pic.twitter.com/TOjHiCiehr