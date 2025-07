Joe Root Century: लॉर्ड्स में जो रूट का ऐतिहासिक शतक, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने दमदार पारी खेली है और शानदार शतक ठोक दिया है. इसके अलावा उन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर दमदार पार्टनरशिप भी की है. रूट के इस ऐतिहासिक शतक के साथ उन्होंने अपने नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स भी कर लिए हैं. रूट ने अपने नाम टेस्ट करियर का 37वां शतक पूरा किया है. इसके अलावा भारत के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

जो रूट ने जड़ा शतक

भारत के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में जो रूट ने 192 गेंदों में 103 रन बना लिए हैं. उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी 10 चौके लगाए हैं. इसके साथ ही रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. रूट ने लॉर्ड्स के मैदान पर लगातार तीसरा शतक पूरा किया है. इसके अलावा उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 37वां शतक है.

Joe Root becomes the first to hit 3000 Test runs against India