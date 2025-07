KL Rahul Century: द्रविड़ नहीं अब केएल राहुल का कहा जाएगा 'दीवार', लॉर्ड्स में शतक जड़ रचा इतिहास; ऐसा करने दूसरे भारतीय

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला लंदन के ऐसिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने इस मैच की पहली पारी में जल्द ही अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर केएल राहुल दीवार बनकर एक तरफ खड़े रहे. वहीं राहुल ने लॉर्ड्स में अपना दूसरा शतक जड़ दिया है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है. इतना ही नहीं राहुल भारत के लिए ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं और साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

लॉर्ड्स में लगाया लगातार दूसरा शतक

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में केएल राहुल ने 176 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 100 रनों की दमदार पारी खेली. इस शतकीय पारी के साथ राहुल ने रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी हैं. राहुल ने लॉर्ड्स में लगातार दूसरा शतक बनाया है. इससे पहले साल 2021 में उन्होंने लॉर्ड्स में आखिरी टेस्ट खेला था, तब भी उन्होंने शतक ठोका था और अब दूसरे मैच में भी शतक लगाया दिया है. इसके अलावा उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं.

CENTURY for KL Rahul! 👏👏



His 10th HUNDRED in Test Cricket 💯



And 2nd Ton at Lord's 🏟️👌



Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#TeamIndia | #ENGvIND | @klrahul