IND vs ENG 3rd Test: लॉर्ड्स में दिखा गौतम गंभीर का पुराना रूप, जो रूट के विकेट पर खुशी में बक दी 'गाली'! देखें Video

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, जिसका चौथे दिन का खेल 13 जुलाई को खेला जा रहा है. इस दौरान भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आए हैं. भारत ने इंग्लैंड के 154 रनों पर 5 विकेट गिरा दिए थे. 5वां विकेट जो रूट के रूप में लगा था. वॉशिंगटन सुंदर ने रूट को 40 रनों पर अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर सके और स्टैंड में बैठे हुए गाली बक दी. अब उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है.

गंभीर का रिएक्शन हुआ वायरल

लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन के दूसरे सेशन के दौरान जो रूट बैटिंग कर रहे थे और वो एक अच्छी लय में नजर आ रहे थे. लेकिन इंग्लैंड की दूसरी पारी के 43वें ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें बोल्ड कर दिया. रूट 40 रन बनाकर पवेलियन लौट, लेकिन रूट के विकेट पर गौतम गंभीर भी काफी खुश हुए और स्टैंड से ही उनका एक रिएक्शन वायरल हो रहा है. आप रिएक्शन देखकर साफ बता सकते हैं कि वो खुशी में गाली दे रहे हैं और फैंस का भी यही मानना है.

Gautam Gambhir after Joe Root Dismissal “Go Fk off.” 😂🔥



The Captain - 🗿🗿🗿

The Coach - 🗿🗿🗿

The Team - 🗿🗿🗿 pic.twitter.com/6Nev4FFhmm