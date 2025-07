IND vs ENG: फुल ड्रामा... तीसरे दिन के अंत में 'बेईमानी' पर उतरा इंग्लैंड, अंग्रेजों से भिड़े शुभमन गिल, कप्तान को लेना पड़ा 'विराट' रूप-Video

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन का खेल शनिवार को खेला गया था. वहीं तीसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी का केवल एक ओवर हो सका. इसमें इंग्लैंड ओपनर जैक क्रॉली और बेन डकेट बल्लेबाजी कर रहे थे. हालांकि जैक क्रॉली क्रीज थे और वो जानबूझकर वक्त ज़ाया कर रहे थे. लेकिन ये बात शुभमन गिल को गवारा नहीं हुई और दोनों बल्लेबाजों से जाकर भिड़ गए. अब गिल का ये अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और वीडियो सोशल पर उनकी वीडियो काफी वायरल हो रही है.

अंग्रेजों से भिग गए शुभमन गिल

टीम इंडिया तीसरे सेशन के खत्म होन से कुछ देर पहले ही ऑलआउट हो गई थी, जिसके बाद दिन का खेल खत्म होने के लिए 6 मिनट का समय बचा था. ऐसे में इंग्लैंड को 2 ओवर खेलने थे. लेकिन स्टाइक पर मौजूद जैक क्रॉली जानबूझकर वक्त ज़ाया करने लगे, जिसकी वजह से केवल 1 ओवर ही हो सका. क्रॉली बार-बार क्रीज से हट रहे थे, जिसके वक्त खराब हो. लेकिन ये बेईमानी शुभमन गिल को गवारा नहीं हुई और वो जाकर क्रॉली से भिड़ गए, जिसमें बेन डकेट कूद पड़े और फिर गिल ने उन्हें भी आड़े-हाथों ले लिया. अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

