Rishabh Pant Injury: लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन भी मैदान पर नहीं आए ऋषभ पंत, BCCI ने फिटनेस पर दिया ताजा अपडेट

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला 10 जुलाई से लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन उपकप्तान विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा था. उनकी जगह युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग कर रहे हैं. हालांकि फैंस को ऐसी उम्मीद थी कि पंत दूसरे दिन के खेल के दौरान वापस आ जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और जुरेल ही विकेटकीपिंग कर रहे हैं. वहीं बीसीसीआई ने अब उनकी फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है.

ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने दिया बड़ा अपडेट

दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने पंत को लेकर एक अपडेट दिया है. बोर्ड ने एक्स पर लिखा, "ऋषभ पंत अभी भी अपनी उंगली की लगी चोट से उबर रहे हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रखे हुए है. ध्रुव जुरेल दूसरे दिन विकेटकीपिंग जारी रखेंगे." बता दें कि पंत कीपिंग करते हुए चोटिल हो गए थे.

Rishabh Pant is still recovering from the hit on his left index finger. The BCCI medical team continues to monitor his progress. Dhruv Jurel will continue to keep wickets on Day 2.#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/nwjsn58Jt0