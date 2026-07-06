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IND vs ENG 3rd T20 Pitch Report: नॉटिंघम में होगी गेंदबाजों की धुनाई या बल्लेबाजों की बजेगी बैंड? जानें कैसी है पिच

IND vs ENG 3rd T20 Pitch Report: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 7 जुलाई 2026 को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 06, 2026, 10:11 PM IST

IND vs ENG 3rd T20 Pitch Report: नॉटिंघम में होगी गेंदबाजों की धुनाई या बल्लेबाजों की बजेगी बैंड? जानें कैसी है पिच

IND vs ENG 3rd T20 Pitch Report (PHOTO ESPN)

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भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 7 जुलाई 2026 को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. इस सीरीज का पहला मैच बारिश की चपेट में आ गया था और अंपायर्स को रद्द करना पड़ा था. वहीं, दूसरा टी20 मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया था और सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुई है. वहीं अब टीम इंडिया को अगर सीरीज में बराबरी करनी है, तो हर हाल में जीतना ही होगा. तीसरे टी20 में पिच से अहम भुमिका निभाएगी. आइए जानते हैं कि नॉटिंघम की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसका साथ देगी. 

नॉटिंघम की पिच रिपोर्ट

नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान की पिच की बात करें, तो पिच आमतौर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं. पिच पर अच्छा बाउंस है, जिससे गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. हालांकि, पिच पर हल्की और सूखी है, जिससे स्पिनर्स को फायदा मिल सकता है. लेकिन ये मुकाबला काफी हाई स्कोरिंग हो सकता है. इतना ही नहीं, तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, लेकिन बल्लेबाजों का पलड़ा भारी रह सकता है. 

कैसा रहेगा मौसम का हाल?

मौसम के अनुमान के मुताबिक, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे मुकाबले के दिन काले बादल छाएं रहने की उम्मीद है.  रिपोर्ट्स के अनुसार, काले बादल के साथ-साथ हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है. वहीं तापमान 26 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने की उम्मीद है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड 

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैसमन, ईशान किशन, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती.  

इग्लैंड- हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, सैम करन, रेहान अहमद, फिल साल्ट, जॉर्डन कॉक्स, जोस बटलर, टॉम बेंटन, ल्यूक वूड, जोश टंग, आदिल राशिद, साकिब महमूद, सॉनी बेकर और जोफ्रा आर्चर.

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