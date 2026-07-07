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गेंदबाजों की रणनीति के लिए वैभव को... पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Irfan Pathan on Vaibhav Suryavanshi: फैंस से लेकर पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स तक सभी 15 साल के इस खिलाड़ी को टीम इंडिया के लिए खेलता देखना चाहते थे. इस बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने उन्हें लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 07, 2026, 11:51 PM IST

गेंदबाजों की रणनीति के लिए वैभव को... पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने सूर्यवंशी पर दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Vaibhav Suryavanshi (PHOTO IANS)

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इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया था. इस मैच में वैभव 10 गेंदों में 14 रन बना सके. लेकिन उनका डेब्यू का सपना जरूर पूरा हो गया है. फैंस से लेकर पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स तक सभी 15 साल के इस खिलाड़ी को टीम इंडिया के लिए खेलता देखना चाहते थे. इस बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने उन्हें लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 
 
वैभव को लेकर पूर्व ऑलराउंडर का बड़ा बयान

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 से पहले इरफान पठान ने जियो हॉटस्टार पर कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वो एक खास प्रतिभा हैं. लेकिन उन्हें ये पक्का करना होगा कि वो उन योजनाओं के लिए तैयार रहे जो गेंदबाज उनके खिलाफ बनाएंगे. पहले मैच की तरह, अगर आप इंग्लैंड में स्पिनर्स के खिलाफ खेलना चाहते हैं, तो ये बुरा विकल्प नहीं है, क्योंकि वहां गेंद ज्यादा टर्न नहीं होती है. आपको अपना संतुलन बनाए रखना होगा और गेंद से बहुत दूर नहीं जाना होगा."

पठान ने आगे कहा, "वो निराश होगा कि वो 10 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन पर आउट हो गया, इसलिए स्ट्राइक रेट के मामले में भी वो अपने लिए तय मानक से थोड़ा पीछे रह गया. लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो अपना नैचुरल गेम खेलने से पीछे नहीं हटा. एक 15 साल के लड़के का इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना न सिर्फ भारतीय टीम के लिए उस मैच से सबसे बड़ी सीख है, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी है. वो ये कहकर युवा लड़कों और लड़कियों की एक पूरी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है कि अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं." 

आईपीएल में वैभव ने किया था तूफानी प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम करने वाले वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज के दौरान डेब्यू का मौका नहीं मिला था. इंग्लैंड सीरीज के पहले टी20 में भी उन्हें अपना करियर शुरू करने का मौका नहीं मिला था. ये मैच बारिश की वजह से धुल गया था. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव को डेब्यू का मौका मिला था. अपनी पहली पारी में वैभव ने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए थे.

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