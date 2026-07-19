IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्स में तीसरे वनडे में खिलाड़ियों ने क्यों बांधी काली पट्टी? जानें क्या है पूरा मामला

IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत और इंग्लैंड दोनों के खिलाड़ियों ने हाथ में काली पट्टी बांधी हुई है.

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत और इंग्लैंड दोनों के खिलाड़ियों ने हाथ में काली पट्टी बांधी हुई है, जिसके बाद फैंस के मन में सवाल है कि आखिर खिलाड़ियों ने ऐसा क्यों किया है. दरअसल, हाल ही में वेस्टइंडीज दिग्गज खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का निधन हो गया था, जिसकी वजह ने उन्होंने खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर श्रद्धांजलि दी है. पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के महान खिलाड़ियों में शुमार सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार को निधन हो गया था.

भारतीय टीम ने कही ये बात

भारतीय टीम प्रबंधन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, टीम इंडिया ने शुक्रवार को सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए काली पट्टी बांधी है. मैच की शुरुआत से पहले ‘क्रिकेट के मक्का’ कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर एक मिनट का मौन रखा गया. इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी और मैदान में मौजूद दर्शक एक साथ खड़े होकर महान क्रिकेटर को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए. भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह ने पारंपरिक घंटी बजाकर खेल आरंभ किया.

इंग्लैंड ने बनाया रिकॉर्ड तोड़ स्कोर

भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़े स्कोर

438/4 साउथ अफ्रीका वानखेड़े 2015

411/8 श्रीलंका राजकोट 2009

389/4 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2020

387/3 इंग्लैंड लॉर्ड्स 2026 *

374/6 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2020

366/8 इंग्लैंड कटक 2017

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड- बेन डेकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग.

भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.