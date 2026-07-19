Rohit Sharma Century: लॉर्ड्स में रोहित शर्मा का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

Rohit Sharma Century: इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक लगा दिया है और अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है.

इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक लगा दिया है और अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है. दरअसल, रोहित इस सीरीज में पिछले दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे थे, लेकिन तीसरे और निर्णायक मुकाबले में रोहित ने शतकीय पारी खेली है और इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में इस मामले में ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज गए हैं.

रोहित शर्मा ने जड़ा ऐतिहासिकत शतक

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 84 गेंदों में 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से शतकीय पारी खेली है. हालांकि, उन्होंने 110 गेंदों में 138 रनों की शानदार पारी खेली है. इस शतक के साथ उन्होंने अपने वनडे करियर का 34वां शतक पूरा कर लिया है. हालांकि, इस मैच से पहले रोहित शर्मा के प्रदर्शन को लेकर काफी आलोचनाएं हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस पारी के साथ सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी है.

ऐसा करने वाले बने नंबर-1

आपतो बता दें कि रोहित शर्मा ऐतिहासिक मैदान पर वनडे शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इससे पहले किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में ये कारनामा नहीं किया. इसके साथ ही रोहित लॉर्ड्स में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. इससे पहले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 90 रनों का सबसे बड़ा स्कोर किया था. हालांकि, रोहित ने अब उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

किसी विदेशी देश में सबसे ज़्यादा वनडे शतक

8 रोहित शर्मा - इंग्लैंड में

7 सचिन तेंदुलकर - UAE में

7 सईद अनवर - UAE में

7 एबी डीविलियर्स - भारत में

7 क्विंटन डी कॉक - भारत में

लॉर्ड्स में वनडे मैचों में भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारियां

169 रैना – धोनी 2011 (5वां विकेट)

147 रोहित – गिल 2026 (पहला विकेट)

131* द्रविड़ – युवराज 2002 (5वां विकेट)

121 युवराज – कैफ 2002 (छठा विकेट)

लॉर्ड्स में सबसे तेज़ ODI शतक (गेंदों के आधार पर)

61 जे बटलर बनाम श्रीलंका 2014

82 सी लॉयड बनाम ऑस्ट्रेलिया 1975

84 रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड 2026

89 एम ट्रेस्कोथिक बनाम भारत 2002

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड- बेन डेकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर, सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टंग.

भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.