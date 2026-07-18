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तीसरे वनडे से पहले मोर्ने मोर्कल ने किया रोहित शर्मा का सपोर्ट, 'हिटमैन' पर जताया भरोसा

Morne Morkel on Rohit Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने हिटमैन का सपोर्ट किया है और उनपर भरोसा जताया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 18, 2026, 10:36 PM IST

तीसरे वनडे से पहले मोर्ने मोर्कल ने किया रोहित शर्मा का सपोर्ट, 'हिटमैन' पर जताया भरोसा

Morne Morkel on Rohit Sharma (Photo X)

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भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार 19 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाना है. इस सीरीज में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा बुरी तरह प्लॉप रहे, जिसके बाद उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई और साथ ही उनके रिटायरमेंट को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई थी. लेकिन तीसरे वनडे से पहले भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने हिटमैन का सपोर्ट किया है और उनपर भरोसा जताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

मोर्कल ने किया रोहित का सपोर्ट

भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने तीसरे मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित का सपोर्ट करते हुए कहा, "नई गेंद के साथ बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है. पूरी सीरीज में हमने देखा है कि गेंद काफी स्विंग हो रही है. ऐसे में पारी की शुरुआत करना चुनौतीपूर्ण है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रोहित इसका समाधान निकाल लेंगे. वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं. वो अनुभवी खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजी क्रम में एक खास तरह का धैर्य और संतुलन लेकर आते हैं. इसलिए उनके तरीके को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं है. रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दो मैचों में 11 और 26 रन बनाए थे."

लॉर्ड्स की पिच पर क्या बोले मोर्कल?

उन्होंने लॉर्ड्स की पिच को लेकर कहा, "लॉर्ड्स की पिच कई बार मुश्किल साबित हो सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआत में पांच-दस गेंद अतिरिक्त देकर परिस्थितियों को समझना जरूरी होगा. हमारे शीर्ष क्रम और मध्यक्रम के प्रमुख बल्लेबाजों के पास काफी अनुभव है. वो परिस्थितियों को समझते हैं और जानते हैं कि साझेदारियां कैसे बनानी हैं. यही सबसे महत्वपूर्ण होगा. हमने मध्य ओवरों में अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ जैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया. लेकिन इन ओवरों में विकेट निकालना काफी जरूरी है."

अपना पद छोड़ने की चर्चा को लेकर क्या बोले मोर्कल?

मोर्कल ने कहा, "साउथ अफ्रीका में रहकर और वहां 20 साल क्रिकेट खेलकर मैंने जो अनुभव हासिल किया है, वो निश्चित रूप से काम आएगा. विश्व कप की योजना को लेकर बातचीत चल रही है और समय आने पर हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं. मैंने अपना क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में सीखा है. मुझे वहां की पिचों की जानकारी है और ये भी समझता हूं कि साल के अलग-अलग समय में विकेट किस तरह बदल सकते हैं. निश्चित रूप से मैं अपना अनुभव टीम के साथ साझा करूंगा."

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