IND vs ENG 2nd TEST: बारिश बन सकती है टीम इंडिया के लिए 'विलेन', क्या एजबेस्टन में भारत रच पाएगा इतिहास

भारत-इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. लेकिन रविवार को खेल शुरू होने से कुछ घंटे पहले सुबह बारिश हुई. पांचवें दिन भारत सीरीज 1-1 से बराबर करने की कोशिश में है. उसे जीत के लिए सिर्फ सात विकेट की दरकार है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है. ऐसे में अगर भारत मुकाबला जीता, तो यह ऐतिहासिक पल होगा. लेकिन 'बारिश' भारत के लिए विलेन साबित हो सकती है.

'बीबीसी वेदर' के अनुसार, सुबह 9 बजे (स्थानीय समय) बारिश होने का 90 प्रतिशत पूर्वानुमान है. ऐसे में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है. यहां मैदानकर्मी दिनभर जितना संभव हो सके उतना खेल सुनिश्चित करने की कोशिश में व्यस्त रहेंगे. वही सुबह 10 बजे तक बारिश की आशंका कुछ कम होकर 65 प्रतिशत तक हो सकती है. अगले घंटों में यह खतरा 45 प्रतिशत या उससे भी कम हो सकता है.

हालांकि, दोपहर 2 बजे (स्थानीय समय) के आसपास, बारिश की आशंका सिर्फ 20 प्रतिशत रहने का अनुमान है,.जो दर्शाता है कि खेल के अंतिम चार घंटे बिना किसी रुकावट के खेले जा सकते हैं. भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 587 रन बनाए. इस पारी के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 387 गेंदों में 269 रन जड़े. इसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 407 रन पर सिमट गई. मेजबान टीम के लिए इस पारी में दो बल्लेबाजों ने 150 से ज्यादा रनों की पारी खेली.

The rain 🌧️ has stopped! 👏 👏



Play to start at 12.40 Local Time (05.10 PM IST)



Updated Session Timings



1st session 12.40-14.30 Local Time (05.10 PM-07.00 PM IST)



Lunch 14.30-15.10 Local Time (07.00 PM-07.40 PM IST)



2nd session 15.10-17.10 Local Time (07.40 PM-09.40 PM IST)… pic.twitter.com/FMI2ZoiMCp