Shubman Gill Double Century: एजबेस्टन में शुभमन गिल ने रचा इतिहास, बना डाला ऐतिहासिक दोहरा शतक

भारतीय क्रिकेट टीम के युवा कप्तान शुभमन गिल ने बतौर कप्तानी करते हुए अपन दूसरे मैच में दोहरा शतक ठोक दिया है. गिल ने एजबेस्टन टेस्ट में पहले शतक जड़कर इतिहास रचा था और अब अपने दोहरे शतक से इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने अपनी इस शानदार पारी से टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की झड़ियां लगा दी है. गिल एक बार फिर विराट कोहली की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कई दिग्गजों को रिकॉर्ड की बराबरी भी की है.

गिल के आगे इंग्लिश गेंदबाजों ने टेके घुटने

शुभमन गिल एजबेस्टन टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 311 गेंदों में दोहरा शतक ठोक दिया है. उन्होंने अपनी इस शानदार पारी में कुल 21 चौके और 2 छक्के ठोके हैं. बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने के मामल में गिल भी दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इसके अलावा वो सबसे कम उम्र में बतौर भारतीय कप्तान दोहरा शतक लगाने के मामले में दिग्गजों को पछाड़ दिया है.

