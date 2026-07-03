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IND vs ENG 2nd T20 Weather Report: क्या दूसरे टी20 मैच में भी होगी बारिश? जानें मैनचेस्टर में कैसा रहेगा मौसम

IND vs ENG 2nd T20 Weather Report: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर में शाम 7 बजे खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 03, 2026, 10:36 PM IST

IND vs ENG 2nd T20 Weather Report: क्या दूसरे टी20 मैच में भी होगी बारिश? जानें मैनचेस्टर में कैसा रहेगा मौसम

IND vs ENG 2nd t20 Weather Report (Photo ESPN)

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भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर में शाम 7 बजे खेला जाएगा. इस सीरीज का पहला मैच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया था, जो पहली पारी के बाद बारिश आने के कारण रद्द हो गया था. इसी वजह से फैंस को दूसरे मैच में भी बारिश होने का डर सता रहा है. आइए जानते हैं कि मैच के दौरान मैनेचेस्टर में मौसम कैसा रहेगा. 

मैनचेस्टर में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच मैनेचेस्टर में खेला जाएगा. मैच के दौरान मैनचेस्टर में काले बादल छाए रहने की उम्मीद है. हालांकि, हल्की हवा के साथ-साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. 

मैनेचेस्टर की पिच किसका रहेगा दबदबा?

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल रहती है और यहां पर तगड़ी स्विंग और सीम भी मिल सकती है. हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर बल्लेबाज पिच पर धैर्य से खेला और क्रीज पर पैर जमा लेगा, तो वो आसानी से बड़े शॉर्ट खेल सकता है. क्रीज पर उतरते ही बड़े शॉर्ट मारना आसान नहीं होगा. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैसमन, ईशान किशन, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती. 

इग्लैंड- हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, सैम करन, रेहान अहमद, फिल साल्ट, जॉर्डन कॉक्स, जोस बटलर, टॉम बेंटन, ल्यूक वूड, जोश टंग, आदिल राशिद, साकिब महमूद, सॉनी बेकर और जोफ्रा आर्चर.

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