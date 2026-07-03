IND vs ENG 2nd t20 Pitch Report: मैनचेस्टर में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है पिच

IND vs ENG 2nd T20 Pitch Report in Hindi: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मुकाबला शनिवार 4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर में खेला जाना है. लेकिन इससे पहले फैंस जानना चाहते हैं कि इस मैदान की पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसका साथ देगी.

भारतीय क्रिकेट टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया है, जहां पहला मैच बारिश की चपेट में आ गया और रद्द हो गया था. वहीं, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मुकाबला शनिवार 4 जुलाई 2026 को मैनचेस्टर में खेला जाना है. लेकिन इससे पहले फैंस जानना चाहते हैं कि इस मैदान की पिच गेंदबाज या बल्लेबाज किसका साथ देगी. श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान अपनी पहली जीत की तलाश में हैं और वो दूसरा टी20 हर हाल में जीतना चाहेंगे. आइए जानते हैं कि मैनचेस्टर की पिच रिपोर्ट कैसी है.

मैनचेस्टर की पिच रिपोर्ट

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच गेंदबाजों के लिए अनुकूल रहती है और यहां पर तगड़ी स्विंग और सीम भी मिल सकती है. हालांकि, जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर बल्लेबाज पिच पर धैर्य से खेला और क्रीज पर पैर जमा लेगा, तो वो आसानी से बड़े शॉर्ट खेल सकता है. क्रीज पर उतरते ही बड़े शॉर्ट मारना आसान नहीं होगा.

कितने बजे खेला जाएगा मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 4 जुलाई 2026 शनिवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. इस मैच के टॉस के लिए दोनों कप्तान शाम 6.30 बजे मैदान पर आएंगे, जबकि शाम 7 बजे से मुकाबला शुरू होगा.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैसमन, ईशान किशन, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती.

इग्लैंड- हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, सैम करन, रेहान अहमद, फिल साल्ट, जॉर्डन कॉक्स, जोस बटलर, टॉम बेंटन, ल्यूक वूड, जोश टंग, आदिल राशिद, साकिब महमूद, सॉनी बेकर और जोफ्रा आर्चर.

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