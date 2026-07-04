Vaibhav Suryavanshi Debut: मैनचेस्टर में वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक डेब्यू, तोड़ा सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Debut: कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि दूसरे टी20 की प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है. वैभव के लिए ये ऐतिहासिक डेब्यू रहा है.

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. हालांकि, इस दौरान कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि दूसरे टी20 की प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है. वैभव के लिए ये ऐतिहासिक डेब्यू रहा है, क्योंकि उन्होंने डेब्यू कैप लेते ही सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करते हुए इतिहास रचा है.

वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक डेब्यू

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है. वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया है और इतिहास रच दिया है. दरअसल, वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें पुरुष और महिला भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं.

सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी (पुरुष और महिला खिलाड़ी)

वैभव सूर्यवंशी- 15 साल 99 दिन (2026, टी20)

शेफाली वर्मा- 15 साल 239 दिन (2019, टी20)

सचिन तेंदुलकर- 16 साल 205 दिन (1989, टेस्ट)

जेमिमा रोड्रिग्स- 17 साल 130 दिन (2018, टी20)

पार्थिव पटेल- 17 साल 153 दिन (2002, टेस्ट)

मिताली राज- 17 साल 205 दिन (1990, वनडे)

इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी

14 साल 227 दिन - हसन रज़ा (पाकिस्तान) बनाम जिम्बाब्वे, फ़ैसलाबाद, 1996

15 साल 99 दिन - वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, मैनचेस्टर, 2026*

15 साल 116 दिन - मोहम्मद शरीफ़ (बांग्लादेश) बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2001

15 साल 124 दिन - मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान) बनाम वेस्टइंडीज, लाहौर, 1959

16 साल 127 दिन - आकिब जावेद (पाकिस्तान) बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड, 1988

16 साल 205 दिन - सचिन तेंदुलकर (भारत) बनाम पाकिस्तान, कराची, 1989

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

इंग्लैंड- फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग.

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