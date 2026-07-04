'वैभव की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं है...' पूर्व दिग्गज ने सूर्यवंशी को न खिलाने को लेकर पूछे सवाल, पढ़े क्या कहा

Parthiv Patel on Vaibhav Suryavanshi: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले पूर्व भारतीय दिग्गज पार्टिव पटेल ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर न खिलाने को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शनिवार 4 जुलाई 2026 को मैनेचेस्टर में खेला जाएगा. इस सीरीज से पहले भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें आयरलैंड ने पहली बार 2-0 से सीरीज अपने नाम की थी. हालांकि, इन दोनों सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया है. इंग्लैंड के खिलाफ पहली मैच में भी वैभव नहीं खेले, जिसके बाद पूर्व भारतीय दिग्गज पार्टिव पटेल ने दूसरे टी20 से पहले वैभव को न खिलाने को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पूर्व दिग्गज ने वैभव को लेकर पूछे सवाल



भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने जियोहॉटस्टार से कहा, मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में कभी न कभी जरूर मौका मिलेगा. हालांकि, इस समय बातचीत बहुत जरूरी है. जब आप कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होते हैं, तो आपको ये पक्का करना होता है कि आप खिलाड़ियों से साफ-साफ बात करें. भले ही आप उन्हें नहीं खिला रहे हों, आपको उसे ये बताना होगा.

पूर्व विकेटकीपर ने आगे कहा, "वो 15 साल का बच्चा है, इसलिए आपको उनके साथ बहुत सावधान रहने और उसे सब्र रखने की सलाह देने की जरूरत है. बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सच में बहुत अच्छा किया है. संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' थे. नंबर तीन पर खेल रहे ईशान किशन आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं, जबकि अभिषेक शर्मा नंबर 2 पर हैं. इस समय वैभव के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं है और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से बताने की जरूरत है."

कैसा रहा वैभव का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन?

वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में कमाल का रहा था. उन्होंने 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 776 रन बनाए थे. वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. वहीं, इसके बाद भारत ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में भी वैभव का बल्ला खूब गरजा था. उन्होंने फाइनल मुकाबले में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाते हुए तूफानी पारी खेली थी.

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