यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में दमदार बैटिंग करते हुए शतक ठोक दिया है. उन्होंने लीड्स टेस्ट में 101 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को पहले दिन से मजबूत स्थिति में ला दिया है. हालांकि पहले दिन के खेल के बाद यशस्वी जायसवाल ने बताया है कि उनके लिए ये शतक काफी खास था. बीसीसीआई टीवी पर एक वीडियो है, जिसमें ध्रुव जुरेल जायसवाल का इंटरव्यू ले रहे हैं. आइए जानत हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

ध्रुव ने जायसवाल का लिया इंटरव्यू

बीसीसीआी टीवी पर ध्रुव जुरेल ने यशस्वी जायसवाल का इंटरव्यू लिया है. जायसवाल ने कहा, लीड्स टेस्ट का पहला दिन हमारे लिए काफी अच्छा रहा है. हमने एक टीम के रूप में दमदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड जैसी कठिन परिस्थितियों में क्रीज पर समय बिताना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा. मैंने बैटिंग करते हुए हर एक लम्हे का आनंद लिया है. मैंने इस दौरे के लिए काफी मेहनत की थी और प्रैक्टिस खेले और खुल को इसके लिए तैयार किया. अगर ढीली गेंद मिलती थी, तो रन बनाता था और बाकी समय संयम से खेलना था.

