भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत ने लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शानदार शतकीय पारी खेली है. लेकिन फिर भी पंत मुश्किल में फंस गए हैं. आईसीसी ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई है. दरअसल, इंग्लैंड की पारी के दौरान पंत अंपायर से भिड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके चलते आईसीसी ने उन्हें सजा दी है. आइए जानते हैं कि उन्हें क्या सजा मिली है और पूरा माजरा क्या है.

पंत को मिली कड़ी सजा

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच के चौथे दिन के खेल के दौरान यानी सोमवार को आईसीसी ने ऋषभ पंत कड़ी सजा मिली है. उन्हें आईसीसी आचार सहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए पंत को फटकार लगाई है. एक इंटरनेशनल मैच में अंपायर के फैसले से असहमति दिखाने के लिए पंत को आचार सहिता के अनुच्छेद 2.8 के उल्लंघन करते हुए पाया गया है. उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है. पिछले 24 महीनों में उनका ये पहला अपराध है.

