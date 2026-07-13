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वनडे फॉर्मेट पर शुभमन गिल का धांसू प्लान, 40 ओवर के प्रस्ताव पर कही ये बात

Shubman Gill on ODI Formats: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने धांसू प्लान दिया है. उन्होंने वनडे में 50 की जगह 40 ओवर के प्रस्ताव को खारिज किया है और अपना प्लान बताया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 13, 2026, 11:44 PM IST

वनडे फॉर्मेट पर शुभमन गिल का धांसू प्लान, 40 ओवर के प्रस्ताव पर कही ये बात

Shubman Gill (Photo X)

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दुनियाभर में वनडे फॉर्मेट क्रिकेट अब काफी कम रहा है, जिससे फैंस के बीच रोमांच भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है. भारतीय टीम भी लगभग 1 महीने के बाद वनडे फॉर्मेट क्रिकेट खेलने जा रही है. इतना ही नहीं, काफी लंबे समय तक वनडे क्रिकेट मैच नहीं हो रहे हैं, जिससे फैंस के बीच इसकी रुची भी खत्म होते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने धांसू प्लान दिया है. उन्होंने वनडे में 50 की जगह 40 ओवर के प्रस्ताव को खारिज किया है और अपना प्लान बताया है. भारतीय टीम अपना अगला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार 14 जुलाई 2026 को खेलेगी. आइए जानते हैं कि गिल ने वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर क्या कहा है. 

वनडे फॉर्मेट पर शुभमन गिल का धांसू प्लान

इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वनडे को 40 ओवर का बनाया जाना चाहिए. पहले हम काफी त्रिकोणीय सीरीज खेलते थे और उन्हें देखना बेहद मजेदार होता था. ऑस्ट्रेलिया में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमें खेलती थीं. आप केवल एक टीम के खिलाफ नहीं, बल्कि दो अलग-अलग टीमों के खिलाफ अलग-अलग मैदानों पर खेलते थे."

उन्होंने आगे कहा, "अगर वनडे क्रिकेट को और रोचक बनाना है तो द्विपक्षीय सीरीज के बजाय तीन टीमों या शायद चार टीमों वाली सीरीज आयोजित की जानी चाहिए. इससे खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों के लिए ये प्रारूप ज्यादा दिलचस्प बनेगा. मैंने बचपन में सबसे ज्यादा 50 ओवर का क्रिकेट देखा है. जब भी वर्ल्ड कप का नाम आता है तो सबसे पहले 50 ओवर के वर्ल्ड कप की याद आती है. मुझे किसी एक विश्व कप को जीतना हो तो वो 50 ओवर का विश्व कप ही होगा."

इंग्लैंड सीरीज वर्ल्ड कप 2027 की होगी तैयारी

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज को गिल ने आगामी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी बताया है. उन्होंने कहा, "वर्ल्ड कप की तैयारी हमारे लिए बहुत अहम है. साउथ अफ्रीका में जैसी परिस्थितियां मिलेंगी, वैसी ही परिस्थितियां यहां भी मिल सकती हैं. इसलिए हम ये परखना चाहते हैं कि कौन-सा टीम संयोजन हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा. इस लिहाज से ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है. एक कप्तान के तौर पर अब से हर सीरीज मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी. वर्ल्ड कप तक जो भी अनुभव और सीख मुझे मिलेगी, वो आगे बहुत काम आएगी."

हर्षित राणा और नितीश रेड्डी पर क्या बोले गिल?

गिल ने हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी की चोटों को लेकर कहा, "हम थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे. सीरीज से पहले रेड्डी चोटिल हो गए और राणा भी उपलब्ध नहीं हैं. हम चाहते थे कि ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें ताकि उन्हें अनुभव मिले. इसी वजह से हमें अलग संयोजन के साथ उतरना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम अस्थिर है."

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