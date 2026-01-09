भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से अपील की है कि अगले महीने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी के बारे में फैसला लोगों की भावनाओं से प्रभावित नहीं हों

पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से अपील की है कि अगले महीने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी के बारे में फैसला लोगों की भावनाओं से प्रभावित नहीं हों. क्योंकि ऐसे किसी भी निर्णय का असर अगले 10 साल तक पड़ सकता है. बांग्लादेश ने सात फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने में हिचकिचाहट दिखाई है और अपने मैच सह-मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की है. ये तब हुआ जब हिंदुओं पर हमलों के बीच बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिलीज कर दिया गया.

तमीम इकबाल ने क्रिकबज से कहा, "स्थिति फिलहाल थोड़ी गंभीर है और अभी अचानक कोई बयान देना मुश्किल है। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सब मिलकर काम करें तो कई समस्याएं संवाद के माध्यम से हल हो सकती हैं. आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश विश्व क्रिकेट में कहां खड़ा है और बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य क्या हो सकता है. फिर उसी आधार पर निर्णय लेना चाहिए."

तमीम ने स्पष्ट करते हुए कहा, "हम बीसीबी को एक स्वतंत्र संस्था मानते हैं. निश्चित रूप से सरकार बड़ी भूमिका जरूर निभाती है और उसके साथ चर्चा जरूरी है. लेकिन अगर हम बीसीबी को स्वतंत्र मानते हैं तो इसे अपने निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए. अगर बोर्ड किसी फैसले को सही मानता है तो उसे वह निर्णय लेना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक राय हमेशा अलग-अलग होगी. जब हम खेलते हैं. दर्शक भावनाओं से प्रभावित होकर कई बातें कहते हैं. लेकिन अगर आप उन सब के आधार पर निर्णय लेने लगेंगे तो इतनी बड़ी संस्था नहीं चला पाएंगे. आज के फैसले का असर अगले दस साल तक पड़ेगा इसलिए निर्णय बांग्लादेश क्रिकेट और खिलाड़ियों के हित में लिया जाना चाहिए. यही मेरा व्यक्तिगत विचार है."

उन्होंने आगे कहा, "अंतिम फैसला लेने और आंतरिक चर्चा पूरी करने के बाद ही उसे सार्वजनिक रूप से बताया जाना चाहिए. हर कदम सार्वजनिक रूप से बताने से अनावश्यक अस्थिरता पैदा होती है जो अभी हो रही है. अगर फैसला कल या एक हफ्ते बाद बदल जाता है तो आप अपने पहले दिए गए बयान कैसे समझाएंगे? जो भी अंतिम फैसला हो. मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश क्रिकेट के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी. और फैसले से पहले बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा."

