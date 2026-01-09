FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल टैंकर जब्त किया, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव ने कहा, अमेरिका ने कुछ हफ्तों में 5वां जहाज जब्त किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA  ने दिया गया कहा ऐसा...

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA ने दिया गया कहा ऐसा...

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से अपील की है कि अगले महीने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी के बारे में फैसला लोगों की भावनाओं से प्रभावित नहीं हों

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 09, 2026, 08:12 PM IST

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

Tamim Iqbal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से अपील की है कि अगले महीने भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम की भागीदारी के बारे में फैसला लोगों की भावनाओं से प्रभावित नहीं हों. क्योंकि ऐसे किसी भी निर्णय का असर अगले 10 साल तक पड़ सकता है. बांग्लादेश ने सात फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने में हिचकिचाहट दिखाई है और अपने मैच सह-मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की है. ये तब हुआ जब हिंदुओं पर हमलों के बीच बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा रिलीज कर दिया गया.

तमीम इकबाल ने क्रिकबज से कहा, "स्थिति फिलहाल थोड़ी गंभीर है और अभी अचानक कोई बयान देना मुश्किल है। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सब मिलकर काम करें तो कई समस्याएं संवाद के माध्यम से हल हो सकती हैं. आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश विश्व क्रिकेट में कहां खड़ा है और बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य क्या हो सकता है. फिर उसी आधार पर निर्णय लेना चाहिए."

तमीम ने स्पष्ट करते हुए कहा, "हम बीसीबी को एक स्वतंत्र संस्था मानते हैं. निश्चित रूप से सरकार बड़ी भूमिका जरूर निभाती है और उसके साथ चर्चा जरूरी है. लेकिन अगर हम बीसीबी को स्वतंत्र मानते हैं तो इसे अपने निर्णय लेने का अधिकार भी होना चाहिए. अगर बोर्ड किसी फैसले को सही मानता है तो उसे वह निर्णय लेना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक राय हमेशा अलग-अलग होगी. जब हम खेलते हैं. दर्शक भावनाओं से प्रभावित होकर कई बातें कहते हैं. लेकिन अगर आप उन सब के आधार पर निर्णय लेने लगेंगे तो इतनी बड़ी संस्था नहीं चला पाएंगे. आज के फैसले का असर अगले दस साल तक पड़ेगा इसलिए निर्णय बांग्लादेश क्रिकेट और खिलाड़ियों के हित में लिया जाना चाहिए. यही मेरा व्यक्तिगत विचार है."

उन्होंने आगे कहा, "अंतिम फैसला लेने और आंतरिक चर्चा पूरी करने के बाद ही उसे सार्वजनिक रूप से बताया जाना चाहिए. हर कदम सार्वजनिक रूप से बताने से अनावश्यक अस्थिरता पैदा होती है जो अभी हो रही है. अगर फैसला कल या एक हफ्ते बाद बदल जाता है तो आप अपने पहले दिए गए बयान कैसे समझाएंगे? जो भी अंतिम फैसला हो. मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश क्रिकेट के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी. और फैसले से पहले बांग्लादेश क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
MORE
Advertisement
धर्म
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
MORE
Advertisement