INDW vs BANW: बांग्लादेश में आया Harmanpreet Kaur का तूफान, 98 गेंदों में ही भारत को दिला दी धमाकेदार जीत

डीएनए हिंदी: नई ब्ल्यू जर्सी के लॉन्च होने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने उतरी. सामने थी मेजबान बांग्लादेश. ढाका में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 114 रन बनाए. 115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदलौत 17वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

इससे पहले भारतीय टीम की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश की टीम पांच विकेट पर 114 रन ही बना सकी. धीमी बल्लेबाजी के कारण मेजबान टीम की कोई भी खिलाड़ी 30 रन के स्कोर तक नहीं पहुंच सकी. उनके लिए शोर्ना अख्तर नाबाद 28 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं. उनके अलावा शोभना मोस्त्री ने 23 और शाथी रानी ने 22 रन का योगदान दिया. भारत के लिए पूजा वस्त्राकर और शेफाली वर्मा ने एक एक विकेट लिया जबकि पदार्पण कर रही मीनू मणी ने पहला विकेट हासिल किया.

