BAN vs IND: भारत-बांग्लादेश की टली सीरीज! रोहित-कोहली का वनडे में खेलने का बढ़ा इंतजार?

भारत और बांग्लादेश के बीच अगस्त महीने में वनडे और टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है. जिसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस सीरीज की तैयारियों को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने फिलहाल रोक दिया है. सफेद बॉल के प्रारुप की सीरीज के टलने पर फैंस के विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में खेलते हुए देखने का इंतजार बढ़ गया है.

भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अगस्त के महीने में खेली जानी थी. जिसको फिलहाल टल दिया गया है. ऐसे में कोहली और रोहित अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में खेलते हुए दिखाई देते हैं. आइए जानें आखिर ये सीरीज क्यों टली है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारत और बांग्लादेश की सीरीज को इसलिए टला गया है. क्योंकि दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते पिछले कुछ महीनों में बदले हैं. जिसका असर क्रिकेट पर भी देखने को मिला है.

🚨 REPORTS 🚨



India's August tour to Bangladesh for white-ball fixtures appears uncertain, with indications pointing toward a likely cancellation.#BANvsIND #Cricket pic.twitter.com/QgLv9qjRfy