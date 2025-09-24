IND vs BAN Playing 11: बांग्लादेश ने जीता टॉस, लिटन दास चोटिल; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

Add DNA as a Preferred Source
IND vs BAN Playing 11: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 का मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है. इस मैच के लिए आप यहां दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 24, 2025, 07:46 PM IST

एशिया कतप 2025 सुपर 4 में भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में बांग्लादेश की कप्तानी जाकिर अली कर रहे हैं, क्योंकि कप्तान लिटन दास प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए. वहीं बांग्लादेश में कुल 4 बदलाव हुए हैं. हालांकि सूर्यकुमार यादव ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. आप यहां दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

बांग्लादेश- सैफ हसन, तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, नसुम अहमद और मुस्तफिजुर रहमान.

लिटन दास हुए चोटिल

टॉस के समय लिटन दास की जगह कप्तानी कर रहे जाकिर अली ने बताया, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. लिटन दास अभ्यास सत्र के दौरान घायल हो गए और दुर्भाग्य से इस महत्वपूर्ण खेल से चूक गए. मैं उत्साहित हूं और इस खेल का इंतजार कर रहा हूं. हम एक टीम के रूप में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे. हम उन पर रोक लगाने और उनका पीछा करने की कोशिश करेंगे."

सूर्या ने कही ये बात

टॉस हारने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "पिछले 4-5 मैचों में हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया है और हम पहले बल्लेबाजी करके खुश हैं. हमें उन अच्छे कामों का पालन करना होगा जो हम कर रहे हैं और परिणाम अपने आप आएंगे. लड़कों ने अपना काम किया है और कैच छोड़ना ये खेल का हिस्सा है."

