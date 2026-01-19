क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होगी बांग्लादेश? ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम

T20 World Cup 2026: आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दे दिया है और आखिरी जवाब मांगा है, जिसके लिए आईसीसी ने एक आखिरी तारीख भी बोर्ड को दे दी है.

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में पिछले कई महीनों से खटास पड़ गई है. बांग्लादेश में 2 हिंदू युवाओं को जलाकर मार डाला, जिसके बाद भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ. उसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेश खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान को बाहर कर दिया. उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने सभी मैच भारत से बाहर करवाने की मांग की, लेकिन आईसीसी ने मांग ठुकरा दी. उसके बाद बीसीबी वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी देने लगा. लेकिन अब आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दे दिया है और आखिरी जवाब मांगा है, जिसके लिए आईसीसी ने एक आखिरी तारीख भी बोर्ड को दे दी है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कहा है.

क्या वर्ल्ड कप से बाहर होगी बांग्लादेश?



आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी को लेकर 21 जनवरी तक फैसला ले या सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट से बाहर होने को तैयार रहे. आईसीसी और बीसीबी के बीच बातचीत के बावजूद मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है. ये संकट बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर किये जाने के बाद शुरू हुआ.

आईसीसी के एक सूत्र ने कहा, बीसीबी अधिकारियों को 21 जनवरी तक फैसला लेने के लिए कहा गया है. अगर वो भारत आने से इनकार करते हैं, तो रैंकिंग के आधार पर किसी दूसरी टीम को चुन लिया जायेगा. सुरक्षा चिंताओं और राष्ट्रीय गौरव का हवाला देकर बीसीबी ने कहा है कि उसकी टीम कोलकाता और मुंबई में वर्ल्ड कप के लीग मैच खेलने भारत नहीं जाएगी.

टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित हो चुका है. लिहाजा आईसीसी बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में स्थानांतरित नहीं करेगी. बांग्लादेश अगर आने से इनकार करता है, तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है. बांग्लादेश ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है. अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद क्या करता है. हालांकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है. या तो उन्हें भारत आकर खेलना होगा, या तो वर्ल्ड कप से बाहर होगा और उनकी जगह कई दूसरी टीम को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा.

