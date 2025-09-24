Add DNA as a Preferred Source
क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs BAN: Abhishek Sharma नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात, लेकिन फिर भी तोड़ दिया अपने गुरु युवराज का महारिकॉर्ड

India vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा 75 रनों पर आउट हो गए और वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने इस पारी से अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 24, 2025, 09:24 PM IST

IND vs BAN: Abhishek Sharma नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात, लेकिन फिर भी तोड़ दिया अपने गुरु युवराज का महारिकॉर्ड

India vs Bangladesh

एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है और टीम के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने काफी विस्फोटक पारी खेली है. हालांकि अभिषेक 75 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और अपने शतक से चूक गए. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें काफी समझाया भी था. आइए जानते हैं कि अभिषेक ने अपने गुरु का कौनसा रिकॉर्ड तोड़ा है. 

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड

बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने सिर्प 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 37 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

दरअसल, भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 25 या उससे कम गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ने के मामले में अभिषेक ने अपने ही गुरु को पीछे छोड़ दिया है. 25 या उससे कम गेंदों में अभिषेक ने अब तक 5 अर्धशतक बनाए हैं. वहीं युवराज ने 4 बार ये कारनामा किया था. हालांकि अभिषेक ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. लिस्ट में टॉप पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 7 बार कारनामा किया है. 

  • 7 सूर्यकुमार यादव
  • 6 रोहित शर्मा
  • 5 अभिषेक शर्मा*
  • 4 युवराज सिंह
  • 3 केएल राहुल

नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात

पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की पारी खेली थी और अपने शतक के करीब आकर आउट हो गए थे. मैच के बाद पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें समझाया था कि अगर वो 70 प्लस स्कोर करते हैं, तो उन्हें अपने शतक के बारे में सोचना चाहिए. ये मैच सहवाग से सुनील गावस्कर ने कही थी. अब वही बात सहवाग ने अभिषेक को समझाई है. हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ 75 रनों पर अभिषेक रनआउट हुए हैं. 

