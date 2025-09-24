Namo Bharat Train: गुड न्यूज! अब ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम तक सरपट दौड़ेगी 'नमो भारत ट्रेन', Delhi NCR के ये शहर भी होंगे शामिल
Navratri 4rd Day: नवरात्रि के चौथे दिन ऐसे करें देवी कुष्मांडा की पूजा, यहां जानिए पूरी विधि, बीज मंत्र से लेकर आरती तक सबकुछ
Rashifal 25 September 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs BAN: Abhishek Sharma नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात, लेकिन फिर भी तोड़ दिया अपने गुरु युवराज का महारिकॉर्ड
Pahalgam Attack: पहलगाम हमले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों की मदद करने वाले को किया गिरफ्तार
IND vs BAN Playing 11: बांग्लादेश ने जीता टॉस, लिटन दास चोटिल; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
CBSE Date Sheet 2026: 17 फरवरी से हो सकती है बोर्ड परीक्षा, CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं की Tentative Datesheet
एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा नहीं ले पाएगी भारतीय फुटबॉल टीम? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लिया बड़ा फैसला
Amaal Mallik के लिए 'इलायची पानी' बनाएंगी Tanya Mittal? क्या आप जानते हैं इस ड्रिंक के फायदे?
Asia Cup 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
क्रिकेट
India vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा 75 रनों पर आउट हो गए और वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं मानी, लेकिन उन्होंने इस पारी से अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही है और टीम के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने काफी विस्फोटक पारी खेली है. हालांकि अभिषेक 75 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए और अपने शतक से चूक गए. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें काफी समझाया भी था. आइए जानते हैं कि अभिषेक ने अपने गुरु का कौनसा रिकॉर्ड तोड़ा है.
अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज का रिकॉर्ड
बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने सिर्प 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने 37 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
दरअसल, भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 25 या उससे कम गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ने के मामले में अभिषेक ने अपने ही गुरु को पीछे छोड़ दिया है. 25 या उससे कम गेंदों में अभिषेक ने अब तक 5 अर्धशतक बनाए हैं. वहीं युवराज ने 4 बार ये कारनामा किया था. हालांकि अभिषेक ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. लिस्ट में टॉप पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 7 बार कारनामा किया है.
नहीं मानी वीरेंद्र सहवाग की बात
पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की पारी खेली थी और अपने शतक के करीब आकर आउट हो गए थे. मैच के बाद पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें समझाया था कि अगर वो 70 प्लस स्कोर करते हैं, तो उन्हें अपने शतक के बारे में सोचना चाहिए. ये मैच सहवाग से सुनील गावस्कर ने कही थी. अब वही बात सहवाग ने अभिषेक को समझाई है. हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ 75 रनों पर अभिषेक रनआउट हुए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.