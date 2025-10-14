FacebookTwitterYoutubeInstagram
Watch: भारत लौटे विराट कोहली, क्लासिक लुक में आए नजर; टीम इंडिया के साथ जल्द रवाना होंगे ऑस्ट्रेलिया

Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब

Japan Epidemic: जापान में कोरोना जैसा हाल, तेजी से फैल रहा नया फ्लू वायरस! क्या भारत में भी महामारी की आशंका?

WTC Points Table: वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया का WTC अंक तालिका में हुआ बंपर फायदा, जानें कौन है नंबर-1 टीम?

IAS सृष्टि देशमुख की UPSC की मार्कशीट वायरल, जानें इंटरव्यू में मिले थे कितने मार्क्स

हरियाणा: रोहतक में साइबर सेल के ASI ने खुद की ली जान, सुसाइड करने वाले IPS पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

IND vs WI: दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को क्यों दिया फॉलो-ऑन? कप्तान शुभमन गिल ने खुद किया खुलासा

Bihar Election 2025: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किन बड़े नेताओं के नाम शामिल

Bedi Hanuman Temple: इस मंदिर में लोहे की जंजीरों से बंधे हैं बजरंगबली, भगवान जगन्नाथ ने ही क्यों बांधे हनुमान जी के हाथ पैर

Congress से जुड़े IAS कन्नन गोपीनाथन, ऐसी जॉइनिंग पर क्या हैं नियम कानून?

क्रिकेट

क्रिकेट

Virat Kohli New Video: विराट कोहली टी20 और टेस्ट रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ भारत से विदेश चले गए थे. लेकिन हाल ही में विराट कोहली भारत के दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आए हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 14, 2025, 05:30 PM IST

virat kohli

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टी20 और टेस्ट रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ भारत से विदेश चले गए थे. लेकिन हाल ही में विराट कोहली भारत के दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आए हैं. भारत के वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जिसके के लिए हो सकता है विराट स्वदेश लौटे हैं और जल्दी ही टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे. आप यहां वीडियो में देख सकते हैं कि विराट क्लासिक लुक में भारत लौटे हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

भारत लौटे विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली इंग्लैंड के लंदन से भारत वापसी कर चुके हैं. सोशल मीडिया के एक्स पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एयरपोर्ट पर ब्लैड शर्ट और ब्लैड सनग्लासेस के साथ नजर आए हैं. विराट अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ इंग्लैंड में बस गए हैं. विराट काफी लंबे समय के बाद भारत वापस आए हैं. 

टीम इंडिया करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. बीसीसीआई ने वनडे और टी20 दोनों सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. वनडे की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही है. हालांकि टीम इंडिया जल्द ही इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी और वहां अभ्यास करेगी. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर नजर आने वाले है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा विराट और रोहित के लिए आखिरी हो सकता है और उसके बाद वो वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं. 

