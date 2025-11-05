IND vs AUS: इतिहास रचने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, ऐसा करने वाले बन जाएंगे पहले भारतीय खिलाड़ी

IND vs AUS: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने जा रहे चौथे टी-20 मैच में इतिहास रचने का शानदार मौका है. अगर वह ऐसा करने में सफल होते है तो वो भारत के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे जिसने ये कारनामा कर दिखाया हो.

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 टी 20 मैचों की सीरीज के तीन मैच हो चुके है. जिसमें पहला मैच बारिश के चलते जहां रद्द हो गया था, तो वहीं दूसरे मुकाबले को मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 विकेट से अपने नाम किया था। टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मैच में शानदार वापसी करते हुए उसे 5 विकेट से जीतने के साथ सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला दी. अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को क्वींसलैंड के कैरारा ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में जसप्रीत बुमराह के पास एक नया रिकॉर्ड बनाने के सुनहरा मौका है.

तेज गेंदबाज का पास शानदार मौका

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें अब वह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं. बता दें कि जस्प्रीत बुमराह ने अभी तक 78 टी-20 मुकाबलें खेले है. जिनमें वह 18.02 के औसत से 98 विकेट ले चुके है, यानी कि अब अपने विकटों का शतक पूरा करने के लिए उन्हें महज 2 और विकटों की जरुरत है. इस चौथे टी-20 मुकाबले में उनके पास ये इतिहास रचने का पूरा मौका है. गौरतलब है कि बुमराह तीसरे मैच में एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाए थे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन

अगर बुमराह ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो वह पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे जिनके तीनों ही फॉर्मेट में 100 या उससे ज्यादा विकेट होंगे. बुमराह से पहले अभी तक टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका. वहीं टी20 इंटरनेशनल में बुमराह दूसरे ऐसे भारतीय गेंदबाज होंगे जो 100 विकेट का आंकड़ा पूरा करेंगे जिसमें उनसे पहले अर्शदीप सिंह ऐसा कर चुके हैं. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए बुमराह ने 17 टी-20 मैचों में 24 के औसत से 19 विकेट हासिल किए हैं.

