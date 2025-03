चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है.

जिसमें भारतीय टीम ब्लैक कलर की पट्टी कंधे पर पहनकर उतरी है. जिसके पीछे की वजह हर भारतीय फैंस जानना चाहता है.

क्यों ब्लैक पट्टी पहनकर उतरी भारत

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जब मैदान पर टॉस पर उतरे तो उनके कंधे पर काली पट्टी बांधी हुई थी. वही राष्ट्रगान के समय टीम इंडिया के हर खिलाड़ी के कंधे पर काली पट्टी बांधी थी. ऐसे में भारतीय फैंस के मन में सवाल टीम ने ये क्यो पहना है. मुंबई के दिग्गज खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का एक दिन पूर्व ही 84 साल की उम्र में निधन हो गया.

