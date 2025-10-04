IND vs AUS: रोहित शर्मा ने 6 महीने पहले भारत को ODI में बनाया चैंपियन, बिना कोई मैच खेले छिन गई वनडे की कप्तानी

जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी
क्रिकेट
India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान किया है और वनडे से रोहित शर्मा से कप्तानी छिन गई है.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बसीसीआई) शनिवार 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. लेकिन बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले एक बड़ा फैसला ले लिया है और सभी को हैरान कर दिया है. दरअसल, बोर्ड ने रोहित शर्मा से वनडे क्रिकेट की कप्तानी छीन ली है. रोहित ने 6 महीने पहले ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपनी कप्तानी में जिताया था. उसके बाद बिना एक भी मैच खेले ही उनसे कप्तानी छिन गई है.
रोहित शर्मा से छिन गई कप्तानी
रोहित शर्मा ने आखिरी साल इसी साल 9 मार्च को वनडे मुकाबला खेला था, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल था. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम किया था. उसके बाद से रोहित ने एक भी वनडे नहीं खेला है. उसके बाद भी बोर्ड ने रोहित को कप्तानी के पद से हटा दिया है.
ऐसा है रोहित शर्मा का वनडे में रिकॉर्ड
साल 2017 से रोहित शर्मा ने कप्तानी शुरू की थी. उसके बाद फिर वो रेगुलर कप्तान बन गए थे. उन्होंने तब से लेकर अब तक कुल 56 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से टीम इंडिया ने 42 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं 12 मैच हारे हैं और साथ ही एक मैच टाई रहा है.
रोहित की जगह गिल को मिली कप्तानी
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी के पद से हटा दिया है और शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी है. गिल को सबसे पहले टेस्ट की कप्तानी मिली थी, जिसके बाद अब वो वनडे में भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गिल बतौर कप्तान पहली सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं.
