'फिटनेस बनाए रखने लिए घरेलू क्रिकेट खेले रो-को...' विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर BCCI के पूर्व सचिव ने दिया बयान

Virat Kohli and Rohit Sharma: बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले ने बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैच फिटनेस बरकरार रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी है.
बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले का मानना है कि इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैच फिटनेस बरकरार रखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. बीसीसीआई के पूर्व सचिव जगदाले ने कहा कि दोनों की 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद उनके फॉर्म और फिटनेस पर निर्भर करेंगी. विराट और रोहित दोनों ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां पहले मैच में ही दोनों फ्लॉप हो गए थे.
विराट-रोहित पर बोले पूर्व सचिव
बीसीसीआई के पूर्व सचिव जगदाले ने वर्ल्ड कप 2027 से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर पीटीआई से बात करते हुए कहा, उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलने का फैसला लिया है और ये उनके लिए कठिन है. वो दोनों सफेद गेंद वाले क्रिकेट में शानदार रहे हैं. लेकिन अगर आप नियमित रूप से नहीं खेल रहे हैं, तो इससे आपका खेल प्रभावित होगा. जैसा कि आईपीएल में धोनी के साथ हुआ. ब्रायन लारा और मैथ्यू हेडन के साथ भी ऐसा ही हुआ था.
उन्होंने आगे कहा, बहुत से क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पहले जैसे नहीं रहते औऱ ये स्वाभाविक है. अभी तो 50 ओवरों का क्रिकेट कम खेला जाएगा. मैं उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलते देखना पसंद करूंगा. मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या है. लेकिन घरेलू टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा रहेगा.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में हुए फ्लॉप
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला आखिरी बार खेला था. उसके लंबे समय के बाद वो जर्सी में नजर आए थे. रोहित शर्मा केवल 8 रन बना पाए थे. वहीं विराट कोहली खाता भी नहीं खोल सके थे.
