IND vs AUS ODI Squad: शुभमन गिल बने कप्तान, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान; रोहित-विराट पर हुआ ये फैसला

IND vs AUS ODI Squad: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल को बोर्ड ने वनडे का कप्तान बना दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 04, 2025, 02:59 PM IST

IND vs AUS ODI Squad: शुभमन गिल बने कप्तान, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान; रोहित-विराट पर हुआ ये फैसला

IND vs AUS ODI Squad

भारतीय क्रिकेट टीम को इस महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम को तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. वहीं बोर्ड ने शुभमन गिल को वनडे की कप्तानी सौंप दी है. हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम में मौजूद है. बीसीसीआई ने टीम का ऐलान करने से पहले बैठक की थी, जहां पर ये फैसला लिया गया है. आइए जानते हैं कि किन प्लेयर्स को मौका मिला है. 

रोहित की जगह गिल करेंगे कप्तान

बीसीसीआई ने शनिवार 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया. टीम की घोषणा करने से पहले बैठक हुई थी, जिसमें रोहित शर्मा को नहीं बुलाया गया था. हालांकि टीम ऐलान के साथ बताया गया कि अब वनडे में रोहित कप्तान नहीं रहेंगे. उनकी जगह शुभमन गिल को कप्तानी मिल गई है. 

बुमराह-हार्दिक टीम से बाहर

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज से बाहर हैं. उन्हें वनडे सीरीज में आराम दिया गया है. हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे. वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें, तो हार्दिक पांड्या वनडे और टी20 दोनों ही सीरीज से बाहर हैं. 

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 के लिए टीम इंडिया

भारत की वनडे टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.

भारत की टी20 टीम-  सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

