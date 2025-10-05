IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
India vs Australia Schedule: विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस दिन फैंस मैदान पर खेलते हुए देख सकते हैं. यहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी.
वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना वाली है. इस दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीजी और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. इन दोनों सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. काफी लंबे समय के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है. आइए जानते हैं कि फैंस कब, कहां और कैसे विराट-रोहित को खेलते हुए देख सकते हैं.
कब खेली जाएगी भारत-ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज?
ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होने वाला है. इसका पहल मैच 19 अक्टूबर, दूसरा 23 अक्टूबर और तीसरा 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस दौरान फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख सकते हैं.
कहां खेले जाएंगे वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. वहीं तीसरा यानी आखिरी मैच एससीजी में खेला जाना है.
कितने बजे से खेले जाएंगे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा.
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल.
