रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

Mohammed Shami in Ranji Trophy 2025-26: मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जहां उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए घातक प्रदर्शन किया है. शमी ने अपने शानदार प्रदर्शन से बीसीसीआई सिलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां टीम इंडिया को तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने काफी समय पहले ही टीमों की घोषणा कर दी थी. इस टीम में मोहम्मद शमी का नाम नहीं था, जिसके बाद शमी ने भी बयान जारी किया था. वहीं मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जहां उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए घातक प्रदर्शन किया है. शमी ने अपने शानदार प्रदर्शन से बीसीसीआई सिलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने रणजी में कैसा प्रदर्शन किया है.

रणजी मैच में शमी का कहर

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मोहम्मद शमी बंगाल क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं. बंगाल और उत्तराखंड के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें मोहम्मद शमी ने दमदार प्रदर्शन किया है और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भुमिका निभाई. उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट अपने नाम किए और बंगाल की टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की. शमी ने पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी 4 विकेट चटकाए. इस प्रदर्शन के बाद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया.

Heard Shami cooked Agarkar and co. in Ranji Trophy match 🥶 pic.twitter.com/NTGQFDd8fY — Dinda Academy (@academy_dinda) October 18, 2025

बीसीसीआई सिलेक्टर ने कहा अनफिट?

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए न चुने जाने के बाद मोहम्मद शमी ने बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की आलोचना की थी. शमी आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलते हुए नजर आए थे. वहीं बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से जब शमी की फिटनेस के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने नो अपडेट कहकर बात खत्म कर दी थी.

शमी ने दिया था बयान

मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए न चुने जाने पर कहा था, "अगर मैं फिट नहीं हूं, तो रणजी कैसे खेल रहा हूं. अगर 4 दिन का घरेलू क्रिकेट खेल सकता हूं, तो वनडे क्रिकेट क्यों नहीं." हालांकि शमी के इस बयान से साफ हो गया था कि सिलेक्टर्स ने टीम का ऐलान करने से पहले उनसे बात नहीं की थी, जिसका वजह से शमी को ठेस पहुंची.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.