FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि

Rashifal 19 October 2025: आज इन राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, अचानक होगा धन लाभ! जानें मेष से मीन तक का राशिफल

रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना

अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?

इस कोर्स के लिए अक्षय कुमार के बेटे ने ठुकरा दिया था फिल्मी करियर

मुकेश अंबानी ने अनंत और राधिका को गिफ्ट किया Rs 6400000000 का विला, भारत, अमेरिका नहीं इस देश में है स्थित

फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा

भारत का स्‍वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Sarvam AI जल्द होगा लॉन्च, 10 भारतीय भाषाओं में करेगा बात

दिवाली के कारण बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, यात्रा करने से पहले जान लें नया अपडेट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 19 October 2025: आज इन राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, अचानक होगा धन लाभ! जानें मेष से मीन तक का राशिफल

आज इन राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, अचानक होगा धन लाभ! जानें मेष से मीन तक का राशिफल

रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?

अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत पर ICC ने जताया दुख, क्या जय शाह लेंगे एक्शन?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि

Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि

BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना

BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना

इस कोर्स के लिए अक्षय कुमार के बेटे ने ठुकरा दिया था फिल्मी करियर

इस कोर्स के लिए अक्षय कुमार के बेटे ने ठुकरा दिया था फिल्मी करियर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

Mohammed Shami in Ranji Trophy 2025-26: मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जहां उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए घातक प्रदर्शन किया है. शमी ने अपने शानदार प्रदर्शन से बीसीसीआई सिलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 18, 2025, 11:28 PM IST

रणजी ट्रॉफी में Mohammed Shami का घातक प्रदर्शन, 7 विकेट लेकर BCCI सिलेक्टर्स को दिया करारा जवाब

Mohammed Shami in Ranji Trophy 2025-26

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां टीम इंडिया को तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने काफी समय पहले ही टीमों की घोषणा कर दी थी. इस टीम में मोहम्मद शमी का नाम नहीं था, जिसके बाद शमी ने भी बयान जारी किया था. वहीं मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जहां उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए घातक प्रदर्शन किया है. शमी ने अपने शानदार प्रदर्शन से बीसीसीआई सिलेक्टर्स को करारा जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने रणजी में कैसा प्रदर्शन किया है.

रणजी मैच में शमी का कहर

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मोहम्मद शमी बंगाल क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं. बंगाल और उत्तराखंड के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें मोहम्मद शमी ने दमदार प्रदर्शन किया है और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भुमिका निभाई. उन्होंने उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट अपने नाम किए और बंगाल की टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की. शमी ने पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी 4 विकेट चटकाए. इस प्रदर्शन के बाद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया. 

बीसीसीआई सिलेक्टर ने कहा अनफिट?

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए न चुने जाने के बाद मोहम्मद शमी ने बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की आलोचना की थी. शमी आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलते हुए नजर आए थे. वहीं बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से जब शमी की फिटनेस के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने नो अपडेट कहकर बात खत्म कर दी थी. 

शमी ने दिया था बयान

मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए न चुने जाने पर कहा था, "अगर मैं फिट नहीं हूं, तो रणजी कैसे खेल रहा हूं. अगर 4 दिन का घरेलू क्रिकेट खेल सकता हूं, तो वनडे क्रिकेट क्यों नहीं." हालांकि शमी के इस बयान से साफ हो गया था कि सिलेक्टर्स ने टीम का ऐलान करने से पहले उनसे बात नहीं की थी, जिसका वजह से शमी को ठेस पहुंची. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि
Diwali Laxmi Charan Rangoli: दिवाली पर घर में इस दिशा में बनाना न भूलें 'लक्ष्मी पग', जानिए शुभ विधि
BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना
BrahMos Missile Factory: कहां बनती है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस जगह पर है ब्रह्मोस का कारखाना
इस कोर्स के लिए अक्षय कुमार के बेटे ने ठुकरा दिया था फिल्मी करियर
इस कोर्स के लिए अक्षय कुमार के बेटे ने ठुकरा दिया था फिल्मी करियर
मुकेश अंबानी ने अनंत और राधिका को गिफ्ट किया Rs 6400000000 का विला, भारत, अमेरिका नहीं इस देश में है स्थित
मुकेश अंबानी ने अनंत और राधिका को गिफ्ट किया Rs 6400000000 का विला, भारत, अमेरिका नहीं इस देश में है स्थित
फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा
फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब... कौन सा प्लेटफॉर्म देता है क्रिएटर्स को ज्यादा पैसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE