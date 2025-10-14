FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान

'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami

राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, AC बस में लगी भीषण आग, 10-12 लोगों के मरने की आशंका

'टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए अच्छी पिचों पर खेलना जरूरी', दिल्ली की पिच को लेकर गौतम गंभीर ने दिया बयान

Time Magazine ने दिखाए कम बाल तो नाराज हुए Trump, पत्रिका को लेकर Truth पर कह दी इतनी बड़ी बात...

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक

Bihar Election 2025: 'HAM' ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बाराचट्टी से ज्योति देवी को बनाया प्रत्याशी; यहां देखें पूरी सूची

राजीव शुक्ला ने विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर दिए सभी सवालों के जवाब, जानें क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!

IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान

WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी

कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी

Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब

Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami

Mohammed Shami: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर निराशा जताई. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 14, 2025, 09:57 PM IST

'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami

Mohammed Shami

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. शमी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भी नहीं चुना गया है. पश्चिम बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने ईडन गार्डन्स पहुंचे शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने पर निराशा जताई. टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. आए जानते हैं कि शमी ने क्या कुछ कहा है.  

मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद शमी ने कहा, "भारतीय टीम में चयन उनके हाथ में नहीं है. मेरा काम तैयारी करना और मैच खेलना है. मुझे तैयारी के लिए मैच मिलते हैं या मुझे कहीं भी खेलने का मौका दिया जाता है, तो मैं तैयार रहूंगा. फिटनेस संबंधी कोई समस्या होती, तो मैं यहां नहीं होता. अगर मैं चार दिवसीय मैच खेल सकता हूं, तो मैं 50 ओवर का वनडे भी खेल सकता हूं."

मोहम्मद शमी ने आगे कहा, "चयनकर्ताओं या टीम प्रबंधन को अपनी फिटनेस के बारे में बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मेरा काम तैयारी करना, मैच खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना है. ये प्रबंधन या चयनकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो कब अपडेट शेयर करते हैं. मैं बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता हूं. मैं क्रिकेट से लंबे समय से बाहर जरूर हूं लेकिन लय में हूं और नियमित अभ्यास कर रहा हूं. मेरा लक्ष्य हमेशा पूरी तरह से फिट होने पर वापसी करना रहा है. न कि जल्दबाजी में वापसी करके चोटों को बढ़ाने का जोखिम उठाना."

शमी उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के बीच होने वाले मैच में बंगाल की तरफ से खेलेंगे. बंगाल की गेंदबाजी यूनिट पर उन्होंने कहा, "हमारी गेंदबाजी यूनिट मजबूत है. हमारे पास आकाश, मुकेश, सूरज, कैफ और मैं हूं. मुझे उम्मीद है कि ये गेंदबाजी समूह हमें आगे ले जाएगा." बता दें कि मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में चैंपियन रही थी. इसके बाद शमी को किसी भी फॉर्मेट में मौका नहीं मिला है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.  

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी
कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी
Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब
Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं परफेक्ट कपल, रिश्तों में हमेशा बना रहता है प्यार और मिठास
वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
वो शख्स जो करियर स्विच कर डेंटिस्ट से बना इंजीनियर, Apple ने मोटे पैकेज पर किया हायर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE