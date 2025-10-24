IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video

India vs Australia: भारतीय खिलाड़ियों की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें खिलाड़ियों ने Uber कार बुक की है. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जो कंगारूओं ने अपने नाम कर लिया है और सीरीज जीत ली है. लेकिन अब टीम इंडिया क्लीन स्विप बचाने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है. इससे पहले कुछ भारतीय खिलाड़ियों की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें खिलाड़ियों ने Uber कार बुक की है. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल का एक वीडियो सोशल मीडिया के एक्स पर वायरल हो रहा है. इसमें आप देख सकते हैं कि इन तीनों खिलाड़ियों ने Uber कार बुक किया है. वहीं ड्राइवर की आंख फटी रह गई. जब खिलाड़ी बैठे, तो डैशकैम में वीडियो रिकॉर्ड हो गई.

खिलाड़ियों को देखकर ड्राइवर की आंखे फटी रह गई. ड्राइवर पहले खिलाड़ियों को देखकर शॉक हो गया. लेकिन उसने किसी को भी परेशान नहीं किया और अपना सफर पूरा किया है. जायसवाल, जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा तीनों ही खिलाड़ी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं. लेकिन कृष्णा अब अलग टीम के लिए खेलते हैं.

ऐसी रही अब तक वनडे सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर के खेला गया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है. वहीं अब दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर खेला गया था, जो ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से अपने नाम किया है और 2-0 से सीरीज भी जीत ली है. वहीं अब सीरीज का आखिरी मैच 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. लेकिन टीम इंडिया को ये मैच जीतकर क्लीन स्विप से भी बचना है.

