'उनका योगदान खत्म...' वर्ल्ड कप 2027 से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को लेकर ठोका बड़ा दावा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसकी पहला मैच मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टीम का हिस्सा हैं. लेकिन रोहित 8 रन और विराट बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इस बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने विराट-रोहित दोनों को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पोंटिंग ने विराट-रोहित को लेकर किया बड़ा दावा

रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कहा, "लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी चैंपियन खिलाड़ियों को खारिज नहीं करते हैं और ये दो लोग सर्वश्रेष्ठ में से दो रहे हैं, जबकि मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि विराट 50 ओवर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, जिन्हें मैंने कभी देखा है, आप उन्हें खारिज न करें. वो अपनी टीम के लिए योगदान देने और गेम जीतने का एक तरीका ढूंढ लेंगे. अगर वो ऐसा करते हैं, तो वो संभवतः 2027 में वर्ल्ड कप टीम में होंगे."

पोंटिंग ने आगे कहा, "अपनी लय और लय हासिल करना सबसे बड़ी बात है. जब आप ब्रेक लेते हैं, तो 50 ओवर के खेल की लय और लय में वापस आने में किसी को भी थोड़ा समय लगता है. मैं उन दोनों लोगों को बहुत जल्दी इसमें वापसी करते हुए देखने की उम्मीद करूंगा. एडिलेड बल्लेबाजी करने के लिए एक शानदार जगह है और क्रिकेट खेलने के लिए एक शानदार जगह है. लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें सफेद गेंद के कुछ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने कभी खेल खेला है. इसलिए चुनौती निश्चित रूप से वहां है."

कब होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर गुरुवार को मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे खेला जाएगा. इसका टॉस 8.30 बजे होगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहला वनडे 7 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई हुई है. अब देखना ये है कि क्या टीम इंडिया सीरीज में वापसी कर पाएगी या ऑस्ट्रेलिया सीरीज अपने नाम करेगी.

