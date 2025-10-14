FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक

Bihar Election 2025: 'HAM' ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बाराचट्टी से ज्योति देवी को बनाया प्रत्याशी; यहां देखें पूरी सूची

राजीव शुक्ला ने विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर दिए सभी सवालों के जवाब, जानें क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष

Ph.D स्कॉलर... BPSC क्रैक कर सप्लाई इंस्पेक्टर बनी थीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम, जानें एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन

Apple Benefits: शरीर के इस अंग के लिए 'अमृत फल' है सेब, नेचुरल डिटॉक्सिफायर का करता है काम

कौन हैं IPS ओपी सिंह, जिन्हें IPS Y पूरन कुमार की आत्महत्या विवाद के बीच बनाया हरियाणा का डीजीपी

Watch: भारत लौटे विराट कोहली, क्लासिक लुक में आए नजर; टीम इंडिया के साथ जल्द रवाना होंगे ऑस्ट्रेलिया

Why should we hire you? Bill Gates ने बताया HR के इस सवाल का मास्टरस्ट्रोक जवाब

Japan Epidemic: जापान में कोरोना जैसा हाल, तेजी से फैल रहा नया फ्लू वायरस! क्या भारत में भी महामारी की आशंका?

WTC Points Table: वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद टीम इंडिया का WTC अंक तालिका में हुआ बंपर फायदा, जानें कौन है नंबर-1 टीम?

क्रिकेट

राजीव शुक्ला ने विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर दिए सभी सवालों के जवाब, जानें क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष

Rajiv Shukla on Virat Kohli-Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट की चर्चा जोरो-शोरो से चल रही है. लेकिन हाल ही में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उनके संन्यास को लेकर चुप्पी तोड़ी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 14, 2025, 07:49 PM IST

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट की चर्चा जोरो-शोरो से चल रही है. लेकिन हाल ही में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उनके संन्यास को लेकर चुप्पी तोड़ी है. राजीव शुक्ला ने सभी सवालों के जवाब दे दिए है. टीम इंडिया वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी नाम है. आइए जानते हैं कि राजीव शुक्ला ने विराट-रोहित को लेकर क्या कहा है. 

राजीव शक्ला ने दिए सभी सवाले के जवाब

ANI से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे टीम में होना हमारे लिए फायदेमंद है. क्योंकि वो महान बल्लेबाज है. उनकी टीम में रहने से मुझे लगता है हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हरा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को 19 अक्टूबर को पहला वनडे खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी."

राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट की अफवाह पर बात करते हुए कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा के आखिरी टूर की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए. ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वो कब रिटायरमेंट होना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलियाई दौरा उनका आखिरी टूर कहना बिल्कुल गलत है."

टीम इंडिया करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा 

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. बीसीसीआई ने वनडे और टी20 दोनों सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. वनडे की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही है. हालांकि टीम इंडिया जल्द ही इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी और वहां अभ्यास करेगी. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर नजर आने वाले है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

