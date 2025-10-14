राजीव शुक्ला ने विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर दिए सभी सवालों के जवाब, जानें क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष

Rajiv Shukla on Virat Kohli-Rohit Sharma: ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट की चर्चा जोरो-शोरो से चल रही है. लेकिन हाल ही में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उनके संन्यास को लेकर चुप्पी तोड़ी है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट की चर्चा जोरो-शोरो से चल रही है. लेकिन हाल ही में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उनके संन्यास को लेकर चुप्पी तोड़ी है. राजीव शुक्ला ने सभी सवालों के जवाब दे दिए है. टीम इंडिया वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी नाम है. आइए जानते हैं कि राजीव शुक्ला ने विराट-रोहित को लेकर क्या कहा है.

राजीव शक्ला ने दिए सभी सवाले के जवाब

ANI से बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे टीम में होना हमारे लिए फायदेमंद है. क्योंकि वो महान बल्लेबाज है. उनकी टीम में रहने से मुझे लगता है हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर हरा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को 19 अक्टूबर को पहला वनडे खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी."

राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट की अफवाह पर बात करते हुए कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा के आखिरी टूर की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए. ये फैसला सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वो कब रिटायरमेंट होना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलियाई दौरा उनका आखिरी टूर कहना बिल्कुल गलत है."

टीम इंडिया करेगी ऑस्ट्रेलिया का दौरा

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां टीम तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. बीसीसीआई ने वनडे और टी20 दोनों सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. वनडे की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही है. हालांकि टीम इंडिया जल्द ही इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी और वहां अभ्यास करेगी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद पहली बार विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर नजर आने वाले है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

