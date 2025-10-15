IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत

India vs Australia ODI Series 2025: वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने शर्मनाक हरकत कर दी है. भारत और पाकिस्तान मैच में हुई हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर बवाल चल रहा था, जिसपर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मजाब उड़ाया है.

भारतीय टीम वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है, जहां दोनों के बीच तीन वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही टीम का हिस्सा है. बीसीसीआई ने इस सीरीज से पहले रोहित से कप्तानी छीन ली है और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है. लेकिन वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने शर्मनाक हरकत कर दी है. भारत और पाकिस्तान मैच में हुई हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर बवाल चल रहा था, जिसपर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मजाब उड़ाया है. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है.

नो हैंडशेक कंट्रवोर्सी पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ियों की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एंकर कहते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत जीत की ओर बढ़ रहा है. लेकिन हमने एक बड़ी कमजोरी पकड़ ली है. हम जानते हैं कि वो पारंपरिक मुलाकात के फैन नहीं है. इसलिए हम पहले उन्हें ऐसे रोक सकते हैं. इस दौरान एंकर ने हाथ मिलाने वाला इशारा भी किया.

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी मौजूद थे. इसमें ग्लेन मैक्सवेल, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श नजर आ रहे हैं. वहीं महिला खिलाड़ी में एलिसा हीली भी नजर आई. हालांकि सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की इस हरकत के बाद काफी आलोचनाएं हो रही है.

भारत ने पाकिस्तान से नहीं मिलाया था हाथ

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत हुई थी. ग्रुप स्टेज, सुपर 4 और फिर फाइनल में. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया. आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भी देखा गया, जब महिला भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों से हाछ नहीं मिलाया. दरअसल, पहलगाम हमले के बाद से दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा खराब है. 22 अप्रैल 2025 को आंतकियों ने 26 भारतीय की जान ले ली थी, जिसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को घुसकर मारा था.

भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम

टीम इंडिया- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

