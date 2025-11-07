IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआत 4 मुकाबले खेले जा चुके है और टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज में बढ़त बनाई हुई है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 07, 2025, 08:14 PM IST

IND vs AUS 5th T20I Pitch Report

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआत 4 मुकाबले खेले जा चुके है और टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज में बढ़त बनाई हुई है. हालांकि पहला मुकाबला बारिश की चपेट में आ गया था. उसके बाद एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जबकि लगातार दो मैच भारत ने जीते. अब टीम इंडिया किसी भी हाल में सीरीज नहीं हार सकता है और ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ सीरीज ड्रॉ करवाने का ऑप्शन है. लेकिन टीम के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगा. आइए जानते हैं कि ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम की पिच से किसे साथ मिलेगा. यहां बल्लेबाज या गेंदबाज कौन कहर ढाता है. 

गाबा की पिच रिपोर्ट

ब्रिस्बेन के द गाबा स्टेडियम की पिच की बात करें, तो यहां की पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए ही अनुकूल मानी जाती है. इस पिच पर काफी उछाल है, जो गेंदबाज को मदद देता है. लेकिन बल्लेबाज भी उछाल का आनंद लेते हुए देखे गए हैं. शुरुआत में गेंदबाजों के लिए ये पिच काफी अच्छी रहेगी. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, तो बल्लेबाज हावी होने लग सकते हैं. 

किस टीम का पलड़ा भारी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इतिहास में अब तक 36 मुकाबले खेले गए है, जिसमें से टीम इंडिया ने 22 मुकाबले जीते हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया12 मैच अपने नाम कर सका है. हालांकि 2 मुकाबले बेनतीजे रहे हैं. टी20 क्रिकेट में भारत का ऑस्ट्रेलिया पर पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है. 

आपको बता दें कि चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने 167 रन बनाए थे. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कंगारूओं के बल्लेबाजों के लिए ये स्कोर पहाड़ जैसा बनवा दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम 119 रनों पर ही सिमट गई और 52 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. ऐसे में अब टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई है. अब भारतीय टीम ये सीरीज हार नहीं सकती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सीरीज बचाने के लिए आखिरी मुकाबला जीतना ही होगा. क्योंकि अगर मैच बारिश की चपेट में आया, तो भी टीम इंडिया सीरीज जीत लेगी. 

5वें टी20 के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन 

टीम इंडिया- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

ऑस्ट्रेलिया- मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, बेन द्वारशुइस, टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जम्पा.

