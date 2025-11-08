FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

गया के अतरी में CM योगी गरजे- कहा 'PM ने फैसला किया पाक का नक्शा खत्म कर देंगे'

IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज

IFFI 2025 में सम्मानित होंगे Rajinikanth, इस काम के लिए 'थलाइवा' को दिया जाएगा अवार्ड

1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, इन अहम मुद्दों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें

IND vs AUS 5th T20: पहले रोक दिया गया मुकाबला, फिर शुरू हुई बारिश; जानें क्यों हुआ ऐसा?

OnePlus 13R अब तक की सबसे कम कीमत में लाएं घर, जानिए कितने रुपये करने होंगे खर्च

नोटबंदी के 9 साल पूरे! 1000 के नोट गुम, ₹2000 के आते ही गायब.. जानें पीएम मोदी से पहले कितनी बार हो चुकी है नोटबंदी?

क्रिकेट

IND vs AUS 5th T20I Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टी20 मुकाबला बारिख के कारण रद्द हो गया है. टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 08, 2025, 05:07 PM IST

IND vs AUS 5th T20I Highlights

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन के द गाबा में शनिवार 8 नवंबर को खेला जाना था. लेकिन पहली बार के 5वें ओवर के दौरान खराब मौसम के कारण मुकाबला रोक दिया गया था और फिर बारिश भी शुरू हो गई. अंपायर्स ने बारिश रुकने का काफी लंबा इंतजार किया, लेकिन जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मुकाबले को रद्द कर गया है. इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया साल 2022 से एक भी टी20 सीरीज नहीं जीती है. 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत बरकरार

ब्रिस्बेन टी20 बारिश से धुलने के बाद भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने का रिवाज बरकरार रखा है. अभी तक ऑस्ट्रेलिया कोई भी टी20 सीरीज भारत से नहीं जीत सकी है. इतना ही नहीं साल 2022 से ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई भी टी20 सीरीज नहीं जीती है. पांचवां टी20 में भारत की पारी के 4.5 ओवर ही हो सके और भारत ने 52 रन भी बना दिया थे. अभिषेक शर्मा 23 और शुभमन गिल 29 रन बनाए. 

2022 के बाद से T20I में ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय सीरीज हार

  • भारत से 1-2 से हार 2025 
  • भारत से 1-4 से हार 2023 
  • इंग्लैंड से 0-2 से हार 2022 
  • भारत से 1-2 से हार 2022

ऐसा रहा भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

टी20 सीरीज से पहले वनडे सीरीज खेली गई थी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार मिली थी. लेकिन अब वनडे सीरीज का बदला टीम इंडिया ने ले लिया है. पहला और दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. उसके बाद तीसरा वनडे भारत ने अपने नाम किया है. वहीं टी20 सीरीज में पहला मैच बारिश की चपेट में आ गया था. उसके बाद दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता. लेकिन फिर भारत ने वापसी की और तीसरा और चौथा मुकाबला अपने नाम कर लिया था. वहीं 5वां टी20 रद्द हो गया है और भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली. 

