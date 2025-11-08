IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज

IND vs AUS 5th T20I Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां टी20 मुकाबला बारिख के कारण रद्द हो गया है. टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन के द गाबा में शनिवार 8 नवंबर को खेला जाना था. लेकिन पहली बार के 5वें ओवर के दौरान खराब मौसम के कारण मुकाबला रोक दिया गया था और फिर बारिश भी शुरू हो गई. अंपायर्स ने बारिश रुकने का काफी लंबा इंतजार किया, लेकिन जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो मुकाबले को रद्द कर गया है. इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया साल 2022 से एक भी टी20 सीरीज नहीं जीती है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत बरकरार

ब्रिस्बेन टी20 बारिश से धुलने के बाद भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने का रिवाज बरकरार रखा है. अभी तक ऑस्ट्रेलिया कोई भी टी20 सीरीज भारत से नहीं जीत सकी है. इतना ही नहीं साल 2022 से ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई भी टी20 सीरीज नहीं जीती है. पांचवां टी20 में भारत की पारी के 4.5 ओवर ही हो सके और भारत ने 52 रन भी बना दिया थे. अभिषेक शर्मा 23 और शुभमन गिल 29 रन बनाए.

2022 के बाद से T20I में ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय सीरीज हार

भारत से 1-2 से हार 2025

भारत से 1-4 से हार 2023

इंग्लैंड से 0-2 से हार 2022

भारत से 1-2 से हार 2022

ऐसा रहा भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

टी20 सीरीज से पहले वनडे सीरीज खेली गई थी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार मिली थी. लेकिन अब वनडे सीरीज का बदला टीम इंडिया ने ले लिया है. पहला और दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. उसके बाद तीसरा वनडे भारत ने अपने नाम किया है. वहीं टी20 सीरीज में पहला मैच बारिश की चपेट में आ गया था. उसके बाद दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता. लेकिन फिर भारत ने वापसी की और तीसरा और चौथा मुकाबला अपने नाम कर लिया था. वहीं 5वां टी20 रद्द हो गया है और भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली.

