PM मोदी 9 नवंबर को देहरादून का दौरा करेंगे, उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे, राज्य को 8140 करोड़ की सौगात देंगे PM मोदी, किसानों के खाते में 62 करोड़ रुपये भेजेंगे | रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई, कथावाचक पं. प्रवीण शास्त्री के फोन पर आया कॉल, कुछ दिन पहले भी दी गई थी धमकी

Gold-Silver Crash: उल्टे मुंह गिरे सोने के दाम, 10000 रुपये हुआ सस्ता, चांदी भी फिसली, जानें बीते 14 दिन में कितना बदला रेट

IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका

UMANG App से कैसे करें गैस सिलेंडर की बुकिंग? यहां 7 स्टेप में जानें पूरा प्रोसेस और पेमेंट का तरीका

Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी

मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम

देश का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? टॉप 5 कद्रदानों में ये बिजनेसमैन 7 करोड़ रुपये हर दिन करता है दान

क्रिकेट

क्रिकेट

IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका

IND VS AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर) ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेला जाना है. इस मैच में आपको भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 08, 2025, 08:41 AM IST

IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका


IND VS AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर) ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेला जाना है. भारत इस सीरीज का चौथा मैच जीतकर आई और सीरीज जीतने के लिए ये मैच भी भारत को अपने नाम करना होगा. फिलहाल भारत 2-1 से आगे चल रहा है. इस मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहने वाली हैं. हो सकता है कि इस मैच में आपको भारतीय टीम में कुछ बदलाव नजर आए. सूर्यकुमार की अगुवाई वाली इस टीम में दो खिलाड़ियों को आखिरी टी-20 मुकाबलें में जगह मिल सकती है.

क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका?

इस टी20 सीरीज में रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी को अब तक मौका नहीं मिला है. ऐसे में ये देखना दिचलस्प होगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव कुछ बदलाव करते हैं या नहीं. वैसे ज्यादा चांस है कि इस मैच में सूर्यकुमार यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. वैसे सूर्या शायद ही इस मुकाबले के लिए एकादश में कुछ परिवर्तन करें. वहीं ये भी हो सकता है कि भारतीय टीम आखिरी मुकाबले में रिस्क न लेते हुए कोई बदलाव न करें और पिछली प्लेइंग इलेवन के साथ ही मैदान में उतरें. 

 

कंगारू प्लेइंग इलेवन में होगा बदलाव

दूसरी ओर कंगारू टीम की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव होने की संभावना बन रही है. जोश फिलिप ने गोल कोस्ट में खेले गए टी20 मुकाबले में पांचवें नंबर पर बैटिंग की और केवल 10 रन बनाए. उनकी जगह इस मुकाबले के लिए बैटिंग ऑलराउंडर मिचेल ओवन को एकादश में जगह मिल सकती है. ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 20 वर्षीय तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन भी इस मुकाबले के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. बियर्डमैन को बेन ड्वारशुइस की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

 

