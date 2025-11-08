IND VS AUS: गाबा T20 में टीम इंडिया कर सकती है ये बडे़ बदलाव, सूर्याकुमार यादव इन दो खिलाड़ियों को देंगे मौका

IND VS AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर) ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेला जाना है. इस मैच में आपको भारतीय टीम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है.

IND VS AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर) ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर खेला जाना है. भारत इस सीरीज का चौथा मैच जीतकर आई और सीरीज जीतने के लिए ये मैच भी भारत को अपने नाम करना होगा. फिलहाल भारत 2-1 से आगे चल रहा है. इस मुकाबले के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहने वाली हैं. हो सकता है कि इस मैच में आपको भारतीय टीम में कुछ बदलाव नजर आए. सूर्यकुमार की अगुवाई वाली इस टीम में दो खिलाड़ियों को आखिरी टी-20 मुकाबलें में जगह मिल सकती है.

क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका?

इस टी20 सीरीज में रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी को अब तक मौका नहीं मिला है. ऐसे में ये देखना दिचलस्प होगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव कुछ बदलाव करते हैं या नहीं. वैसे ज्यादा चांस है कि इस मैच में सूर्यकुमार यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. वैसे सूर्या शायद ही इस मुकाबले के लिए एकादश में कुछ परिवर्तन करें. वहीं ये भी हो सकता है कि भारतीय टीम आखिरी मुकाबले में रिस्क न लेते हुए कोई बदलाव न करें और पिछली प्लेइंग इलेवन के साथ ही मैदान में उतरें.

Trusting their instincts

Thinking smart and executing sharper



Player of the Match @akshar2026 and @IamShivamDube decode their 𝙖𝙡𝙡-𝙧𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙝𝙚𝙧𝙤𝙞𝙘𝙨 in #TeamIndia’s commanding win at the Gold Coast - By @RajalArora



Watch | #AUSvIND… November 7, 2025

कंगारू प्लेइंग इलेवन में होगा बदलाव

दूसरी ओर कंगारू टीम की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव होने की संभावना बन रही है. जोश फिलिप ने गोल कोस्ट में खेले गए टी20 मुकाबले में पांचवें नंबर पर बैटिंग की और केवल 10 रन बनाए. उनकी जगह इस मुकाबले के लिए बैटिंग ऑलराउंडर मिचेल ओवन को एकादश में जगह मिल सकती है. ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए 20 वर्षीय तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन भी इस मुकाबले के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. बियर्डमैन को बेन ड्वारशुइस की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.