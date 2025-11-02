FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

ISRO का बड़ा कारनामा! LVM-3 रॉकेट से लॉन्च की अब तक की सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03

ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

ISRO CMS-03 Launch: इसरो की ऐतिहासिक उड़ान, 'बाहुबली' से लॉन्च की सबसे भारी सैटेलाइट, समुद्र में बनेगी नौसेना की 'आंख'

Bihar Election: बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

बिहार में मुकेश सहनी संग तालाब में तैरते दिखे राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर Video Viral

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी 

Diet For Kidney Stone Patient: किडनी स्टोन के मरीजों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या 

10 Sperm Killing Foods: स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं ये 10 फूड्स, बढ़ाते हैं फर्टिलिटी की समस्या

Anant Singh: लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

लैंड क्रूजर से लेकर घोड़ों तक का शौक, मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह की कुल संपत्ति जान चौंक जाएंगे आप

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 2 नवंबर को हॉबर्ट में खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 187 रनों का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 5 विकेट रहते ही चेज कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 02, 2025, 05:16 PM IST

IND vs AUS 3rd T20I Highlights: टीम इंडिया ने की सीरीज में बराबरी, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी पटकनी

IND vs AUS 3rd T20I Highlights

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 2 नवंबर को हॉबर्ट में खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 187 रनों का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 5 विकेट रहते ही चेज कर दिया है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में 5 विकेट से हरा दिया है और सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. हालांकि सीरीज का पहला मैच बारिश की चपेट में आ गया था. लेकिन अब टीम इंडिया ने वापसी कर ली है. टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने विस्फोटक पारी खेली और टीम की जीत में अहम भुमिक निभाई है. 

भारत को मिला था 187 रनों का लक्ष्य

टीम इंडिया ने तीसरे टी20 मुकाबले में 187 रनों के लक्ष्य को 18.3 ओवरों में चेज कर दिया है और 5 विकेट से जीत हासिल की है. इसके साथ ही टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. इससे पहले पहला टी20 बारिश की वजह से रद्द हो गया था. फिर दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया था. लेकिन अब भारत ने वापसी कर ली है. 

टीम के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 23 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रनों की पारी खेली. इसके अलावा जितेश शर्मा ने 13 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाए. वहीं अभिषेक शर्मा ने 25, शुभमन गिल 15, सूर्यकुमार यादव 24, तिलक वर्मा 29 और अक्षर पटेल 17 रन बना सके. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मैच में अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 4 ओवरों में 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट और शिवम दुबे ने 1 विकेट अपने नाम किया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके हैं. इसके अलावा बार्टलेट और मार्कस स्टोइनिस ने 1-1 विकेट चटकाया है. 

ऐसी रही ऑस्ट्रेलियाई पारी

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए टिम डेविड ने 38 गेंदों में 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 74 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस ने 39 गेंदों में 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट ने नाबाद 15 गेंदों में 26 रन बनाए. वहीं ट्रेविस हेड 6, मिचेल मार्श 11, जोश इंग्लिश 1, मिचेल ओवन 0 और बार्टलेट नाबाद 3 रन बना सके. 

