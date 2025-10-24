IND vs AUS 3rd ODI Weather Report: क्या बारिश में धुल जाएगा आखिरी वनडे? जानें कैसा है सिडनी के मौसम का हाल

बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते
क्रिकेट
IND vs AUS 3rd ODI Weather Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला में बारिश भी खलल डाल सकती है. आइए जानते हैं कि मैच के दौरान सिडनी में मौसम कैसा रहेगा.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी 25 अक्टूबर शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. तीन मैचों की वनडे सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 2-0 से अपने नाम कर लिया है. लेकिन अभी भी भारत क्लीन स्विप बचा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जीत आसान नहीं होगी. खास बात ये है कि इस मैच में बारिश भी खलल डाल सकती है. आइए जानते हैं कि मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा.
सिडनी में मौसम का हाल
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में वनडे सीरीज का आखिरी यानी तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि इस मैच में बारिश विलेन बन सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 25 अक्टूबर शनिवार को सुबह के समय 20 प्रतिशत बारिश की उम्मीद है. हालांकि मैच भी सुबह खेला जाना है. वहीं 51 प्रतिशथ नमी रहने की उम्मीद है, जबकि हवा 21 किमी की रफ्तार से चलेगी. मैच के वक्त काले बादल छाए रहने की उम्मीद है.
वनडे में किस टीम का पलड़ा भारी
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक 154 मैच खेले हैं. इस दौरान 58 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किए, जबकि 86 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है. हालांकि 10 मैच बेनतीजे रहे हैं. इस सीरीज में ही ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दो बार जीत हासिल की है.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.
