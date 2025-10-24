IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी 25 अक्टूबर शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही तीन मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी 25 अक्टूबर शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही तीन मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. लेकिन अब टीम इंडिया क्लीन स्वीप बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. लेकिन आइए जानते हैं सिडनी मैदान से गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहता है.

सिडनी की पिच रिपोर्ट

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे बल्लेबाज बड़े शॉट खेल सकते है. हालांकि तेज गेंदबाजों के लिए विकेट लेना आसान नहीं होगा और उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलती है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे का हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक 154 मैच खेले हैं. इस दौरान 58 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किए, जबकि 86 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है. हालांकि 10 मैच बेनतीजे रहे हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

