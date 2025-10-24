FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

हज़ारों सैनिकों की जान बनी उत्तर कोरिया के लिए रूस से दोस्ती की कीमत, अब किया ये काम 

देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट

बिहार की संस्कृति और आस्था को समर्पित फिल्म, Waves OTT पर आज से होगा “छठ” का वर्ल्डवाइड प्रीमियर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

दुनिया का एकमात्र देश जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है, जानिए किन देशों से लगती है इसकी सीमा

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

RJD के जंगलराज ने पीढ़ियों को किया बर्बाद, PM Modi बोले- एनडीए के प्रचंड बहुमत के साथ जारी रहेगा बिहार का विकास

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा

Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 

कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी 25 अक्टूबर शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही तीन मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 24, 2025, 03:43 PM IST

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report: सिडनी में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

IND vs AUS 3rd ODI Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल यानी 25 अक्टूबर शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही तीन मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. लेकिन अब टीम इंडिया क्लीन स्वीप बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. लेकिन आइए जानते हैं सिडनी मैदान से गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहता है. 

सिडनी की पिच रिपोर्ट

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे बल्लेबाज बड़े शॉट खेल सकते है. हालांकि तेज गेंदबाजों के लिए विकेट लेना आसान नहीं होगा और उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे स्पिनर्स को मदद मिलती है. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे का हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक 154 मैच खेले हैं. इस दौरान 58 मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किए, जबकि 86 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है. हालांकि 10 मैच बेनतीजे रहे हैं.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड 

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल. 

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
Kartik Maas 2025: कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
कार्तिक मास में दीपदान से लेकर जरूर करें ये 10 काम, मिलेगी भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा
Normal Blood Sugar Level: कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर 
कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? जानिए डायबिटीज होने पर कितने तक बढ़ जाता है स्तर
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
देश में चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, कौन होंगे नेक्स्ट CJI? यहां देखें अगले 6 सीजेआई की लिस्ट
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
सोनाक्षी सिन्हा ने दिखाई ससुराल की 14 तस्वीरें, फोटोज में देखें सास-ससुर का प्यार और फैमिली बॉन्डिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE