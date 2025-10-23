Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्या यही है खरीदने का सही मौका?
Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला
Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली? एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'
Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया
Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम
Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार
कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज
Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!
Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद
ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स
क्रिकेट
Virat Kohli Retirement: इससे पहले पर्थ में विराट डक पर आउट हुए थे और ये लगातार दूसरा डक है. लेकिन इस डक के बाद फैंस काफी डर गए हैं, क्योंकि विराट पवेलियन लौटते-लौटते फैंस को अलविदा बोलते हैं.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में 23 अक्टूबर को खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बोर्ड पर लगाए हैं. लेकिन एक बार फिर विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इससे पहले पर्थ में विराट डक पर आउट हुए थे और ये लगातार दूसरा डक है. लेकिन इस डक के बाद फैंस काफी डर गए हैं, क्योंकि विराट पवेलियन लौटते-लौटते फैंस को अलविदा बोलते हैं, जिसके बाद ऐसे कयास लग रहे हैं कि ये सीरीज उनके लिए आखिरी हो सकती है और वो वनडे से संन्यास ले लेंगे. विराट का ये वोडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
विराट ने जाते-जाते बोला थैंक्यू
विराट कोहली पारी की 7वें ओवर की पांचवीं गेंद पर जेवियर बार्टलेट की गेंद पर अंदर आती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. हालांकि उन्होंने 4 गेंदों में का सामना किया, लेकिन लगातार दूसरी बार उन्हें डक पर आउट होना पड़ा है. एडिलेड में डक पर पवेलियन लौटते-लौटते उन्होंने फैंस को हाथ उठाकर थैंक्यू या अलविदा बोला है. हालांकि अब फैंस को डर सता रहा है कि क्या अब वो वनडे से भी संन्यास लेने जा रहे हैं.
VIRAT KOHLI GONE FOR HIS SECOND DUCK OF THE SERIES!#AUSvIND | #PlayoftheDay | @BKTtires pic.twitter.com/jqIdvMeX9T— cricket.com.au (@cricketcomau) October 23, 2025
आपको बता दें कि भारत की पारी के बाद आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने भी इसको लेकर बातचीत की. लेकिन आकाश ने कहा कि हो सकता है कि एडिलेड में ये उनका आखिरी मुकाबला हो. वहीं इरफान का भी ऐसा ही मानना है. क्योंकि एडिलेड का मैदान विराट कोहली को घर जैसा फील देता है और वो यहां खूब रन बनाते हैं. ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि वो संन्यास लेने जा रहे हैं.
ऐसी रही टीम इंडिया की पारी
टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 73, शुभमन गिल 9, श्रेयस अय्यक 61, अक्षर पटेल 44, केएल राहुल 11, वॉशिंगटन सुंदर 12, नितीश कुमार रेड्डी 8, हर्षित राणा नाबाद 24, अर्शदीप सिंह 13, मोहम्मद सिराज नाबाद 0.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.