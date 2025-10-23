Bihar Election: तेजस्वी? या तेज प्रताप कौन ज्यादा अमीर? चुनावी हलफनामे में सामने आया संपत्ति का पूरा ब्यौरा
ODI में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, रोहित ने तोड़ा गांगुली का रिकॉर्ड
Bihar Election 2025: दीघा सीट पर महिला वोटर्स बनेंगी ‘किंगमेकर’, क्या भाजपा के गढ़ में मचेगी हलचल? समझें समीकरण
Bill Gates की होगी एकता कपूर में शो में एंट्री, गंभीर मुद्दे पर 'तुलसी' से होगी खास बातचीत
Kedarnath Dham: चारधाम तीर्थों में आज केदारनाथ मंदिर के कपाट हुए बंद, 6 महीने तक उखीमठ में होंगी पूजा
Bihar Election 2025: बांकीपुर में इस बार किसका पलड़ा भारी? भाजपा का कई सालों से दबदबा बरकरार, यहां जानें सभी समीकरण
IND vs AUS 2nd ODI: एडिलड में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा ऐसा, Rhea को लेकर कही ये बात...
अमीर बनने के लिए सिर्फ सेविंग नहीं, अपनाएं इन्वेस्टमेंट के ये 5 जरूरी नियम
PM Kisan Yojana Update: जानें कब ट्रांसफर होगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त?
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI: रोहित शर्मा ने 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी की बदौलत रोहित ने इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने 264 रन बनाए हैं. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी की बदौलत रोहित ने इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इस मैच में शुभमन गिल 9 रन बना पाए, तो विराट कोहली लगातार दूसरी बार डक पर आउट हो गए. लेकिन रोहित नहीं रुके और वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गए. आइए जानते हैं कि रोहित ने कौनसे रिकॉर्ड को अपने नाम किया है.
ऐसा करने वाल बने पहले भारतीय
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 97 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए हैं. इस पारी के बाद रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 1000 रन पूरे कर लिए हैं. रोहित ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इससे पहले विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी ऐसा नहीं कर पाए हैं. हालांकि इस मामले में विराट दूसरी स्थान पर हैं.
ऐसी रही टीम इंडिया की पारी
टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 73, शुभमन गिल 9, श्रेयस अय्यक 61, अक्षर पटेल 44, केएल राहुल 11, वॉशिंगटन सुंदर 12, नितीश कुमार रेड्डी 8, हर्षित राणा नाबाद 24, अर्शदीप सिंह 13, मोहम्मद सिराज नाबाद 0.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
टीम इंडिया- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.
ऑस्ट्रेलिया- मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा और जोश हेज़लवुड.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.