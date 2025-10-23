IND vs AUS 2nd ODI: एडिलड में रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

IND vs AUS 2nd ODI: रोहित शर्मा ने 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी की बदौलत रोहित ने इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने 264 रन बनाए हैं. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 73 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी की बदौलत रोहित ने इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इस मैच में शुभमन गिल 9 रन बना पाए, तो विराट कोहली लगातार दूसरी बार डक पर आउट हो गए. लेकिन रोहित नहीं रुके और वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गए. आइए जानते हैं कि रोहित ने कौनसे रिकॉर्ड को अपने नाम किया है.

ऐसा करने वाल बने पहले भारतीय

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 97 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए हैं. इस पारी के बाद रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 1000 रन पूरे कर लिए हैं. रोहित ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इससे पहले विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी ऐसा नहीं कर पाए हैं. हालांकि इस मामले में विराट दूसरी स्थान पर हैं.

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए. टीम के लिए रोहित शर्मा ने 73, शुभमन गिल 9, श्रेयस अय्यक 61, अक्षर पटेल 44, केएल राहुल 11, वॉशिंगटन सुंदर 12, नितीश कुमार रेड्डी 8, हर्षित राणा नाबाद 24, अर्शदीप सिंह 13, मोहम्मद सिराज नाबाद 0.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलिया- मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा और जोश हेज़लवुड.

