IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: एडिलेड में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में कल यानी 23 अक्टूबर गुरुवार को खेला जाएगा. पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में कल यानी 23 अक्टूबर गुरुवार को खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है. ऐसे में भारतीय टीम के लिए सीरीज बचाने का आखिरी मौका है. क्योंकि अगर ये मैच टीम इंडिया हारी, तो सीरीज भी हार जाएगी. ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो होने वाला है. इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा सभी फैंस का नजरे टिकी हुई हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि एडिलेड की पिच रिपोर्ट कैसी है. पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा?

एडिलेड की पिच रिपोर्ट

एडिलेड की पिच गेंदबाजों के लिए कब्रिस्तान साबित होती है. यहां बल्लेबाजों को दबदबा बना रहता है. इस मैदान की आउटफील्ड भी काफी तेज है. ऐसे में पावरप्ले के दौरान रन बनाना आसान होता है. लेकिन स्पिनर्स के लिए कुछ मदद है. वहीं तेज गेंदबाजों ज्यादा कुछ नहीं है. यहां कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है.

कैसे है एडिलेड के आंकड़े?

एडिलेड ओवल में कुल 94 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 49 बार जीत हासिल की है. वहीं रनों का पीछा करते हुए टीम ने 43 बार जीत दर्ज की है. पहली पारी का औसतन स्कोर 225 रनों का है. जबकि दूसरी पारी का औसतन स्कोर 197 रनों का है. हालांकि इस मैदान पल 303 रनों का टारगेट भी चेज हो चुका है. इसके अलावा यहां पर 140 रन डिफेंड भी हुए है और छोटा स्कोर 70 रनों का है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जयसवाल.

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

