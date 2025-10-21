IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में विराट कोहली से निपटने के लिए तैयार है प्लान, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने किया खुलासा
India vs Australia 2nd ODI: विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने इसका खुलासा किया है.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 23 अक्टूबर गुरुवार को एडिलेड में खेला जाएगा. एक बार फिर फैंस विराट कोहली का इंतजार कर रहे हैं. पिछले मैच में किंग कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे, जिससे फैंस काफी निराश हुए थे. लेकिन इस बार वो दमदार वापसी करना चाहेंगे. लेकिन उनके लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने इसका खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.
विराट के लिए तैयार है ऑस्ट्रेलिया का प्लान
मैथ्यू शॉर्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं तेज गेंदबाजों की बैठक में नहीं था लेकिन ऐसा लगता है कि वह (कोहली) हाल ही में इसी तरह आउट हो रहे हैं. जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क जैसे कुछ खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ काफी गेंदबाजी की है और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. पर्थ में उन्होंने परिस्थितियों को अपना काम करने दिया. विकेट पर थोड़ी स्विंग और थोड़ी सी उछाल थी. इसलिए मुझे यकीन है कि वो फिर से ऐसा ही करेंगे."
उन्होंने आगे कहा, "जब रोहित शर्मा या शुभमन गिल उस दिन पर्थ में आउट हुए और फिर कोहली आए तो बस नारे लगने शुरू हो गए. जब वो मैदान पर उतर रहे होते थे, तो बल्लेबाज के रूप में मैदान से बाहर जाते समय आपको बहुत बुरा महसूस होता था. ये एक शानदार अनुभव है. ये निराशाजनक रहा है. मुझे अब भी लगता है कि मैं अच्छी तरह से मूव कर रहा हूं. मैं क्रीज पर अच्छा महसूस कर रहा हूं. अभी रन नहीं बना पाया हूं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बनेंगे. लगातार क्रिकेट खेलने के लिहाज से ये एक निराशाजनक साल रहा है."
उन्होंने आगे कहा, "अंतिम प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना हमेशा मुश्किल होता है और मैं जो भी मौका मिले उसे स्वीकार करूंगा. चाहे वो पारी का आगाज हो या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी हो या कहीं और हो. बस लचीला बने रहना और जहां भी आपको जगह मिले वहां बल्लेबाजी करने की कोशिश करना और उसे स्वीकार करने में सक्षम होना जरूरी है."
